Zadarski HDZ kazneno prijavio facebook plagijatora

Gradski odbor HDZ-a podnio je kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja koji je na društvenoj mreži Facebook još prije nekoliko mjeseci neovlašteno izradio profil GO HDZ Zadar, koristeći pri tom službeno ime i znak HDZ-a. Na kaznenu prijavu odlučili su se zbog učestalih lažnih objava s tog lažnog profila kojima se obmanjuju javnost i korisnici Facebooka. Kako je namjera počinitelja da te objave učini vjerodostojnima, GO HDZ prijavio ga je za kazneno djelo računalnog krivotvorenja iz članka 270. Kaznenog zakona kojim je propisano da onaj "tko neovlašteno izradi, unese, izmjeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose, u namjeri da se oni uporabe kao vjerodostojni ili tko takve podatke uporabi ili nabavi radi uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Takvu formulaciju kaznenog djela potkrjepljuje članak 87. koji kaže kako je računalni podatak svako iskazivanje činjenica, informacija ili zamisli u obliku prikladnom za obradu u računalnom sustavu.

Na stranici tog lažnog profila, a ne hakiranom originalu GO HDZ-a, kako su neki mediji prvotno prenijeli i čitatelji komentirali na društvenim mrežama i portalima, 10. je veljače objavljena fotografija navijača- prosvjednika za vrijeme svečanog otvorenja Kneževe palače uz status "ZAR OVO NIJE SRAMOTA? Vi niste Zadar i vi ne volite hrvatsku!". Sedamnaest dana kasnije, u prijepodnevnim je satima na istoj stranici objavljena lažna obavijest po kojoj "službeni" HDZ Grada Zadra poziva sugrađane na Višnjik povodom utakmice između KK Zadra i KK Cibone u 18 sati. Objavu: "Zadar treba podršku više nego ikad. Dođite u ŠRC Višnjik i ZAJEDNO podržimo klub u inat svima koji ne vole klub, grad i neovisnu hrvatsku! - www.hdz.hr", a tu informaciju potom su prenijeli brojni mediji.

- Slijedom navedenog više je nego razvidno da je lažna stranica izrađena isključivo s ciljem političke diskreditacije GO HDZ Zadar. Lažno se predstavljajući uspjeli su u namjeri obmane šire javnosti obzirom da su pojedini lokalni portali i facebook stranice navijača KK Zadar uistinu prenosili takve vijesti kao službene i vjerodostojne, kažu u GO HDZ dodajući kako postoje nesporni dokazi da su djelovanjem prijavljenog nepoznatog počinitelja ostvarena sva obilježja kaznenog djela računalnog krivotvorenja koja su dostavili Državnom odvjetništvu sa zahtjevom da poduzmu sve zakonom predviđene radnje, a prvenstveno kriminalističko istraživanje radi otkrivanja IP adrese s koje je lažna stranica izrađena i samog počinitelja.