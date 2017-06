Na starom groblju svaka grobnica ima svoju priču

Foto: Zvonko KUCELIN

Koja je najvrjednija grobnica, a koja je najstarija? Koji slavni kipari su izrađivali ukrase za koje grobnice? Što se događa sa starim grobovima koje nitko ne održava? Koje su stare obitelj pokopane u najbogatije grobnice? Odgovore na sva ova pitanja mogu dobiti građani prilikom organizirane šetnje starim dijelom Gradskog groblja uz stručno vodstvo Tee Mašine, rukovoditeljice sektora groblja u zadarskoj tvrtki Nasadi.

Ova tvrtka, koja upravlja i Gradskim grobljem, uključena je u udrugu ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) koja svake godine organizira "Tjedan upoznavanja znamenitih groblja Europe", tijekom kojega članovi organiziraju različite manifestacije na svojim grobljima. ove godine se tjedan" održava u periodu od 29. svibnja do 04. lipnja, a u Zadru su zainteresirani građani mogli razgledati stari dio Gradskog groblja - poznato kao talijansko groblje, na kojem se nalaze brojni kameni spomenici poznatih Zadrana, kao i umjetnička djela poznatog kipara Ivana Rendića.

- Ovaj stari dio groblja izgrađen je davne 1821. godine, a najstarija grobnica je ona prvog guvernera Dalmacije Francesca/Franje Tomašića, koji je ukopan davne 1831. godine. Bogatije obitelji ukapale su pokojnike uza zid, pa se tako i ova grobnica, koja nema veliku estetsku vrijednost, nalazi odmah uz zid. U početku su se ukopi obavljali u gradu oko crkava, ali onda su gradske vlasti odlučile izmjestiti groblje izvan grada te su 1821. godine napravili groblje. U početku su se pokojnici ukapali u zemlji, da bi od 1831. godine bogate obitelji tražile da im se omogući da kupe dio zemlje gdje će počivati njihovi najmiliji te počinje izgradnja velebnih grobnica, pojasnila je Mašina i nastavila kako je izgradnjom grobnica započela i sadnja čempresa od kojih neki datiraju iz vremena izgradnje samog groblja, odnosno imaju gotovo 200 godina.

Na starom dijelu groblja svaka grobnica ima svoju priču, tu su se našli poznate obitelji kao što su , arhivisti - Botner, proizvođači likera - Luxardo, te poznati plemići iz Sv. Filip i Jakova - Borelli, čiju je grobnicu radio poznati kipar Ivan Rendić. Sve ove grobnice su pod zaštitom Ministarstva kulture te je za njihovo uređenje potrebna suglasnost konzervatora kako bi se sačuvao stari izgled groblja. Naime, stari dio groblja od 1974. godine stavljen pod zaštitu Državne uprave za zaštitu kulturne baštine.

Inače, obilazak groblja turistički je trend i važan je dio turističke ponude, a jučer je u Zadru bio jedan stariji par koji je s velikim zanimanjem pratio predavanje o zanimljivim grobnicama.