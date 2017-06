Nakon deset godina, četvorki iz kluba Princess presuda u utorak

Foto: Zvonko KUCELIN

Čitanjem spisa, obrane optuženika i završnim govorima, jučer je na Općinskom sudu u Zadru okončan sudski postupak koji se zbog protupravne naplate od prije deset godina u nekadašnjem striptiz baru Princess, vodio protiv četvorice tadašnjih zaposlenika kluba - Gregorija Barića (63), Zdeslava Šolte (45), Tomislava Šafera (33) i Zdravka Kneževića.

Sva četvorica optuženih, od kojih su jučer na ročište došli samo Šolta i Šafer, negirala su kazneno djelo koje im je Općinsko državno odvjetništvo stavilo na teret tvrdeći kako nikakve prisile nije bilo. Iako je ranije već saslušan, Šolta je u svoju obranu jučer još dodao kako je bio samo konobar te da je vidio Ninčevića u prostoriji gdje se nalazio POS uređaj, ali da je situacija bila sasvim uobičajena, bez napetosti, galame ili bilo kakvog natezanja. Kazao je kako je Ninčević sam, nakon što se pokazalo da nema dovoljno novca na računu pitao može li nazvati sestru te da je s njom razgovarao na švedskom jeziku. Kad su mu to dozvolili Ninčević je prema Šoltinu iskazu sačekao transfer novca kod šanka, a potom napustio klub. Slično je ispričao i Šafer koji je također kazao kako je radio kao konobar u klubu.

- Ja sam posluživao Ninčevića. Kad su dvije djevojke koje su sjele s njim za stol naručile šampanjac, ponudio sam mu četiri vrste koje imamo u pakiranjima od dva decilitra pa do 15 litara. Naručio je bocu od 1,5 litara koju sam mu propisno poslužio, u posudi s ledom, otvorio i natočio u tri čaše, kazao je Šafer koji nije mogao odgovoriti na upit zastupnika ODO-a je li u boci ostalo šampanjca i jesu li djevojke i dalje sjedile za stolom. Kazao je kako je praksa da se sve pokupi sa stolova nakon što gosti odu te da se, ukoliko što i ostane, sadržaj izlijeva u sudoper.

- Šampanjac se ne toči po čašama već se prodaje cijela boca, kazao je i dodao da je Knežević, koji je radio kao zaštitar na ulaznim vratima, Ninčevića zaustavio nakon što je shvatio da ga on doziva i da nije platio račun. S računom je došao do predvorja unutar kluba gdje ga je Ninčević dočekao s Kneževićem i Barićem, a onda su ušli u prostoriju s POS uređajem jer ovaj nije imao dovoljno gotovine kod sebe.

- Nije to posebna prostorija, već je tu bio POS uređaj budući da na šanku nismo imali telefon ni internet bez kojeg POS uređaj ne radi. Bila je to uobičajena praksa plaćanja, izjavio je dodajući potom još i kako je on samo radio svoj posao koji nije kazneno djelo predloživši sudu da ga oslobodi krivnje jer uz navedeno, niti u dokaznom postupku ništa nije provedeno što bi potkrijepilo tezu optužbe.

Zastupnik zadarskog ODO-a, Josip Pedišić, ustrajao je na tvrdnji kako su četvorica optuženih počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret i to upravo na način opisan u optužnici. Oštećenik je kod sebe imao svega 1.500 kuna što ukazuje na to da nije bio spreman platiti tako visok račun, kazao je tužitelj.

Sutkinja Iva Lovrin presudu u ovom slučaju zakazala je za 6. lipanj.