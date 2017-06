Ne brinite, vlakići uskoro ponovno voze gradom

Foto: Zvonko KUCELIN

Iako je prije otprilike mjesec dana krenuo s vožnjom turistički vlakić kojeg imamo priliku vidjeti na potezu od Borika do Poluotoka i bolnice, primjetili smo da ga u posljednje vrijeme nema, odnosno da ne prometuje. Odgovore smo potražili u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom Grada Zadra, a tamo su nam rekli:

"Sukladno provedenom Javnom natječaju od 10. veljače 2017. godine objavljenom u Zadarskom listu, za prometovanje turističkog vlakića za relaciju Borik - Branimir za razdoblje od Uskrsa do 31. listopada 2017., odnosno za to razdoblje za sljedeće tri godine, donesena je Odluka o odabiru Povjerenstva za provedbu natječaja kojom je zakup dobila Martina Serdar - Petkovski, vlasnica obrta za prijevoz Marta iz Sukošana, te je zaključen Ugovor o zakupu.

Sukladno provedenom istom Javnom natječaju od 10. veljače 2017. godine objavljenom u Zadarskom listu, za prometovanje turističkog vlakića za relaciju od Obale kralja Tomislava na Poluotoku do Bolnice i natrag za razdoblje od Uskrsa do 31. listopada 2017., odnosno za to razdoblje za sljedeće tri godine, donesena je Odluka o odabiru Povjerenstva za provedbu natječaja kojom je zakup dobio Siniša Javor, vlasnica obrta za prijevoz Bubi iz zadra, te je zaključen Ugovor o zakupu. Sukladno zaključenim ugovorima turistički vlakići mogu prometovati."

U telefonskom razgovoru sa Martinom Serdar - Petkovski saznajemo kako je ona sa Javorom u suvlasništvu.

- Imamo dozvolu i prometovanje kreće uskoro. Čekamo zapravo da sezona krene jer dosad nismo ni imali velikog interesa. Osim toga, najavili su i neke radove kod zgrade Elektre, pa se i tome moramo prilagoditi, kaže Serdar-Petkovski.