Šime Demo: Živimo za ovakve pobjede

Foto: Vedran SITNICA

Dragovoljac i Škabrnja ove sezone sigurno su imali boljih izdanja od onoga što su pokazali u srijedu poslijepodne na Stanovima u finalu Županijskog nogometnog kupa. No, finala su uvijek posebne utakmice pa često kvaliteta prikazanog nogometa nije na razini koju akteri na terenu objektivno mogu dati. Bilo je to 90 minuta punih želje i htijenja, ali bez osobitih prilika, tek poneki udarac prema golu. Igračima nije na ruku išla ni velika sparina zbog koje je odlični sudac Ivan Anić u dva navrata prekidao dvoboj kako bi se igrači mogli osvježiti. Ipak, vidjeli smo i dva pogotka, jedan kao plod odličnog poteza strijelca (Franko Bilaver), dok je drugi došao nakon pogreške vratara (Josip Škara). Najpravednijim se stoga činilo da pobjednika odluče jedanaesterci koji su u konačnici prevagnuli na stranu Dragovoljca. Frane Kovačević, vratar Poličanaca osim što je obranio udarac Antonija Žilića, status junaka potvrdio je u petoj seriji kada je svladao kolegu Krešimira Jaklina na golu Škabrnje i donio svojoj momčadi Kup nakon 11 godina.

Polusezona bez poraza

- Vrhunski smo odradili ovu polusezonu u kojoj nismo izgubili nijednu od 18 službenih utakmica. Plod je to odličnog rada trenera koji nas je jako dobro posložio. Kada već nismo mogli do prvog mjesta u Prvoj županijskoj ligi mislim da smo zaslužili nakon ovakvih igara na proljeće osvojiti Kup - rekao je Kovačević koji je zadnji penal izveo u maniri najboljih napadača. Zanimljivo, Dragovoljac je i u četvrtfinalu (Arbanasi) te u polufinalu Kupa (Primorac) dalje prošao na jedanaesterce.

A u klupku radosti "crnih" i njihovih navijača na Stanovima bio je i Šime Demo, trener momčadi.

- Kup je kruna sjajne sezone. Očekivali smo pobjedu jer smo znali da igramo u odličnoj formi, ali trebalo je imati i malo sreće. Ovaj put smo je imali, ali mislim da smo je i zaslužili - smatra Demo i dodaje:

- Za amatersku momčad osvojiti Kup je velika stvar. Igramo i živimo za ovakve utakmice nakon kojih se svi zajedno možemo proveseliti i stoga ovakve stvari daju posebnu draž onome što radimo iz ljubavi prema nogometu. Čestitke i Škabrnji koja je u kontinuitetu ove sezone igrala jako dobro i želim im sreću u kvalifikacijama za Treću ligu.

Dragovoljac u kolovozu očekuje pretkolo Hrvatskog kupa.

- Nadamo se da ćemo biti domaćini i da ćemo izvući nekog od lošijih suparnika. To bi nam dalo velike izglede za plasman u 1. kolo kada bismo u Poličniku mogli ugostiti nekoga od prvoligaša. Bio bi to najbolji povod za još jednu nogometnu feštu u našem mjestu - zaključio je Demo.

Ivkovićeve čestitke

Šime Ivković, Demin kolega na klupi Škabrnje, ovako je vidio utakmicu:

- Čestitam Dragovoljcu na zasluženoj pobjedi. Utakmica je očekivano bila šahovska, igralo se po teškom vremenu i nije bilo dinamike i kvalitete koju i mi i Dragovoljac u nekim drugačijim okolnostima možemo pokazati. Mi smo očito i previše slavili prvo mjesto u Županijskoj ligi - ističe Ivković koji je u 90. minuti zamijenio vratare, umjesto Josipa Škare na gol je poslao Krešu Jaklina, a u igru je uveo i Antonija Žilića kao izvođača penala. Na kraju Žilić nije pogodio s 11 m, a Jaklin nije uspio upisati obranu.

- Pokušao sam uvođenjem Jaklina izazvati šok kod protivnika, a Žilić ima snažan udarac i vjerovaro sam da nam to može koristiti. No, penali su uvijek lutrija i završilo je suprotno očekivnjima. To su stvari koje se događaju i zbog kojih nitko ne treba biti tužan. Plasman u finale je uspjeh za naš klub i imamo razloga biti zadovoljni - podvukao je Ivković.