Butić: U Sinj idemo po pobjedu

U Sinju ćemo s našim brzi igračima morati znati kapitalizirati pritisak koji je trenutačno na igračima Junaka. Ne moramo srljati, moramo biti čvrsti, a onda brzom transformacijom s okomitom loptom izlaziti u fazu napada - kazao je Josip Butić, trener Zadra

Foto: Iva PERINČIĆ

Zadar će danas u okviru 8. kola Treće HNL jug u Sinj na noge Junaku. Nakon što je momčad Josipa Butića u utorak na svom travnjaku na Stanovima remizirala sa susjedom iz Biograda, a vikend ranije poražena u Ivanbegovini od Kamena, kao logičan slijed nameće se imperativ da se iz Sinja vrate s pozitivnim rezultatom. Čak se usuđujemo reći da bi i bod protiv Junaka bio nedovoljan. Činjenica je da Zadar u ovome trenutku ne pokazuje partije dostojne renomea i ciljeva koje su postavili ispred sebe. To je vrh ljestvice, tj. mjesto među tri vodeće momčadi. A ta tako nešto treba napraviti seriju pobjeda, najbolje bi bilo da se krene u Sinju. Zadar je trenutačno na 10. mjestu s devet bodova, a Junak na 15. s dva boda manje. S obzirom da su Sinjani u posljednja dva kola doživjeli poraze, najprije od Omiša na svom travnjaku, a onda i od GOŠK-a u Dubrovniku, za vjerovati je da će protiv Zadra jurišati na pobjedu.

- U Sinju idemo po pobjedu. Ali, lako je to učiniti na riječima, tu pobjedu moramo zaslužiti na travnjaku - kazivao je jučer Josip Butić, Zadrov trener.

Vezati tri pobjede

- Činjenica je da smo deseti s devet bodova što je premalo za Zadar. I za naše ambicije. Rekao sam na početku sezone da nam je na kraju jeseni cilj biti među tri najbolje momčadi. Sreća u nesreći je što se ostale momčadi nisu odvojile, vodeći Neretvanac nam bježi tek pet bodova. Međutim, moramo početi pobjeđivati u serijama, dva domaća slavlja i jedno na strani, i mi smo u vrhu. Kada se pogleda ljestvica jasno je da su sve momčadi poprilično izjednačene, favoriti uglavnom pobjeđuju na svom travnjaku, ali znaju kiksati na strani. Treba nam jedna gostujuća pobjeda, kako bismo nadoknadili četiri izgubljena boda na koje smo računali. Prvu priliku za to imat ćemo sutra (op.a. danas) u Sinju.

Junak iza sebe ima dva uzastopna poraza i sigurno će se željeti iskupiti u dvoboju sa Zadrom.

- Upravo tu i vidim našu najveću šansu. Oni su pod imperativom osvajanja bodova na svom terenu i sigurno će taj pritisak učiniti svoje. Moramo to znati iskoristiti. Sinj više nije toliko vruć teren, koliko čujem imaju dosta problema u klubu i smatram da sve to skupa nama otvara dobre šanse u ovoj utakmici. Međutim, za tako nešto moramo u djelo provesti ono što se dogovorimo prije utakmice. Rekao sam svojim igračima da moraju povećati dozu agresivnosti jer ostale momčadi po utakmici imaju najmanje pet žutih kartona, a mi jedan ili dva. U Sinju ćemo s našim brzi igračima morati znati kapitalizirati taj pritisak koji je trenutačno na igračima Junaka. Ne moramo srljati, moramo biti čvrsti, a onda brzom transformacijom s okomitom loptom izlaziti u fazu napada. Drago mi je što će u Sinju suditi mladi suci iz Splita koji su neopterećeni i željni napredovanja, pa se nadam korektnom dijeljenju pravde.

Povratak Šimurine

Iako ima određenih problema s ozljedama, Butić se nada da će svi ili barem većina biti spremni za nastup u Sinju.

- Ono što svakako raduje je povratak Ivana Šimurine nakon što je odradio kaznu zbog crvenog kartona. Time automatski imamo igrača više u rotaciji. Šimurina će zauzeti svoje mjesto u zadnjoj liniji, a Renata Pantalona koji ima agresivnost stavit ću u vezni red. Moram još vidjeti hoću li odmah krenuti sa Želimirom Terkešom ili ću ga ubaciti kasnije. Činjenica je da je ozljeda ostavila traga na njemu. I Josip Bilaver je u sličnoj situaciji. Dragan Župan je bio na poštedi jer ga muči prepona, a zna se koliko nam je on važan u veznoj liniji i uopće u igri naše momčadi. U svakom slučaju još ću do posljednjeg treninga vidjeti u kakvom je tko stanju, a onda odlučiti s kojim igračima ću ući u susret. Međutim, bez obzira tko istrčao u tom dvoboju, cilj ostaje isti, a to je pozitivan rezultat, tj. pobjeda - kazao je na kraju jučerašnjeg razgovora Josip Butić.