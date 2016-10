Zadar u Morači primio 105

Nakon uvodne domaće pobjede protiv FMP-a, Zadar je doživio prvi poraz u ABA ligi. Nije uspio ponoviti izvedbu sa nedavnog Zadar Dogus Basketball Tournamenta, kada je svladao Budućnost rezultatom 90:80

Foto: ABA liga

Ništa iznenađujuće nije se dogodilo sinoć u podgoričkoj dvorani Morača. Budućnost je deveti put uzastopce ispratila Zadar kući praznih ruku, zabivši mu pritom čak 105 poena. Mogla je možda i više da se pred kraj treće četvrtine, pri najvećem vodstvu od 22 razlike (80:58), nije potpuno opustila. Zadrani, koji su i ovaj put bili bez Igora Marića i Maja Kovačevića, to su iskoristili i približili se sve do minus osam (91:83) četiri minute prije kraja, ali više od toga nisu mogli. Nisu uspjeli ponoviti predstavu sa nedavnog Zadar Dogus Basketball Tournamenta, kada su svladali Budućnost rezultatom 90:80. Napadački nema previše zamjerki prezentaciji momčadi Ante Matulovića, iako je jasno da su domaćini bili daleko od svoje prepoznatljive agresivnosti na domaćem terenu, ali obrambeno je Zadar jednostavno bio prepropusan. Uzalud stoga čak četvorica igrača između 16 i 23 poena, te ukupno 23 asistencije. Budućnost ih je imala čak 30, od čega je većinu (12) podijelio razigrani Marcus Williams. Njegovim suigračima, posebno Seadu Šehović, Shawnu Jamesu i Borisu Savoviću, te otvorene situacije nije bio problem realizirati. Budućnost je tako došla do svoje druge pobjede, nakon iznenađenja kod Cedevite u Zagrebu, dok je Zadar, poslije uvodne domaće pobjede protiv FMP-a, doživio prvi poraz. U četvrtak u Krešin dom stiže Crvena zvezda, a od subotnjeg gostovanja kod Cedevite kreće žestok ritam od dvije utakmice tjedno, jer počinje i A-1 liga.

Vatreno otvaranje

Čak 50 poena palo je u prvoj četvrtini, po 25 u svaki koš. Što će reći da Budućnost nije uspjela nametnuti svoj uobičajeni agresivan stil, koju je već godinama krasi na domaćem terenu, odnosno da je Zadar bio kudikamo napadački razigraniji, nego li dva dana ranije kod kuće protiv FMP-a, kada je u prvom poluvremenu ubacio samo 31 poen. K tomu, Zadrani su za svega šest minuta u Morači zabili više trica (3) nego u cijelom susretu prvog kola (2). Jakov Vladović zabio je prva dva šuta iza linije 6,75, Mislav Brzoja svoj drugi i to je dalo krila cijeloj momčadi. Ivan Marinković je nastavio tamo gdje je stao protiv FMP-a, ubacio devet poena u prvih 10 minuta, Brzoja osam, Vladović šest i taj trojac vukao je goste. Nakon uvodnih 4:0 domaćina, imao je Zadar triput po četiri poena prednosti (6:10, 13:17, 16:20), ali Budućnost nije dopuštala veće odvajanje. Teško su se Zadrani u obrani nosili s individualnom kvalitetom igrača poput Jamesa, Savovića, Šehovića i Williamsa. Odmah je bilo jasno da će u ovom susretu primiti velik broj poena, jedino je pitanje bilo u kolikoj će mjeri napadački uspjeti parirati protivniku.

Marko Jurica otvorio je drugu dionicu košem za 25:27, no uslijedio je prvi značajniji pad Matulovićeve momčadi. Šehović i James povukli su seriju domaćih 11-0 za bijeg na +9, 36:27 u 13. minuti. Jurica je potom pogodio i tricu, ali odgovorili su Williams pa James za 43:31. Marinković i Vladović, koji su neko vrijeme bili izolirani, jer je Budućnost popravila obranu na njima, uspjeli su poentirati pa se probudio i Boris Barać i Zadar je prišao na -7, 47:40. Ta se razlika održavala još nekoliko minuta, ali je trica Vranješa donijela Podgoričanima +11 (57:46) na velikom odmoru. Rezultat zapravo najbolje svjedoči o tome kakva se košarka igrala u prvih 20 minuta. Kao zanimljivost može se izdvojiti da je Budućnost u tom razdoblju imala više asistencija (13) nego obrambenih skokova (12), dok je kod Zadra taj omjer bio izjednačen 11-11.

Matulovićeva poruka

Revijalnim tonom krenula je i treća četvrtina, a posebno se dobro na terenu zabavljao Williams, koji je hranio suigrače loptama kako god se sjetio. Tako su Šehović, Vranješ, James i Savović u 25. minuti odveli svoje na okruglih +20, 70:50. Zadar, jasno, taj ritam nije mogao pratiti i utakmica je definitivno prelomljena. Ante Matulović nije bio nimalo zadovoljan, te je na time-outu upozorio igrače riječima: „Ne možemo se tako indolentno ponašati. Moramo se vraćati u obranu, pokažite barem namjeru da skočite. Ako ne znamo igrati, znamo barem trčati."

U 28. minuti domaći su imali najvećih +22, 80:58, ali onda su se posve opustili. Na drugoj strani je Brzoja vezao sedam poena, Lovro Mazalin pogodio tricu i u posljednjih deset minuta igre ušlo se pri rezultatu 82:68. Još kada je Barać to spustio na -12 na otvaranju četvrte četvrtine, Vlado Šćepanović morao je reagirati minutom odmora kako njegova momčad ne bi dobivenu utakmicu uvela u neizvjesnost. Uspio je Zadar nakon toga, najviše zahvaljujući Marinkoviću i Baraću, smanjiti na jednoznamenkasti zaostatak pa je tako četiri minute prije kraja na semaforu svijetlilo naizgled dostižnih -8, 91:83, no Budućnost je tada napadački ponovno prebacila u višu brzinu. Iskusni Šehović i Savović pobrinuli su se da definitivno odvedu susret u mirne vode, a na isteku 38. minute Vranješ je odveo domaće i preko 100 poena. Tek u posljednjoj minuti u igru je ušao Toni Jelenković, koji je imao zapaženu ulogu protiv FMP-a, dok se Vladović poprilično potrošio igrajući gotovo 34 minute. Sve u svemu, konačnih 16 razlike je i prihvatljivo, s obzirom na to kako je situacija izgledala pred kraj treće četvrtine. No, da bi se pobjeđivali kvalitetniji protivnici, Zadar će definitivno morati igrati mnogo bolju i čvršću obranu.

BUDUĆNOST- ZADAR 105:89

(25:25, 32:21, 25:22, 23:21)

PODGORICA - Dvorana Morača. Gledatelja: 2800. Suci: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić (oba Srbija) i Igor Mitrovski (Makedonija).

BUDUĆNOST: Reynolds, Williams 6, James 18 (2-5), Subotić 6 (4-4), Šehović 26 (2-3), Baćović 4, Slavković, Ilić, Savović 18 (4-6), Nikolić 10, Popović 5, Vranješ 12. Trener: Vlado Šćepanović.

ZADAR: Vladović 16 (2-2), Jelenković, Krajina 2, Jurica 5, Špaleta, Brzoja 18 (2-3), Marinković 18 (4-5), Tomas, Barać 23 (6-8), Vrkić, Mazalin 7 (4-4). Trener: Ante Matulović.

Šut za dva: Budućnost 30-43, 70%; Zadar 22-43, 51%.

Šut za tri: Budućnost 11-30, 37% (Šehović 4, Savović 2, Williams 2, Vranješ 2, Popović); Zadar 9-23, 39% (Vladović 4, Brzoja 2, Mazalin, Barać, Jurica).

Slobodna bacanja: Budućnost 12-18, 67%; Zadar 18-22, 82%.

Skokovi: Budućnost 33 (22+11); Zadar 30 (20+7).

Osobne pogreške: Budućnost 22; Zadar 21.