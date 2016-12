Benkovačkoj sutkinji i trgovkinji nekretninama produljen istražni zatvor

Produljen je istražni zatvor dvjema ženama osumnjičenim za više kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na ta djela od kojih je jedna sutkinja Općinskog suda Zadar, Stalne službe Benkovac, 36-godišnja A.B., a druga 51-godišnja G.A., trgovkinja nekretninama iz Benkovačkog sela. Obje žene uhićene su temeljem kaznene prijave PNUSKOK-a još 3. studenog nakon čega je USKOK zatražio da se liše slobode kako ne bi utjecale na svjedoke ili ponovile kazneno djelo.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu je nakon saslušanja osumnjičenica odbacio mogućnost da bi mogle ponoviti kaznena djela, no procijenio je kako bi na slobodi mogle utjecati na svjedoke pa je objema odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Kako još uvijek nisu ispitani svi svjedoci, Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu jučer je donijelo odluku prema kojoj se i sutkinji i trgovkinji nekretninama po istom osnovu produljuje istražni zatvor koji može trajati do 3. siječnja. Obje osumnjičenice imaju pravo žalbe na ovo rješenje, a ukoliko bi im žalba bila prihvaćena, iz zatvora u Splitu mogle bi izići i prije. No, isto tako, ukoliko do 3. siječnja ne budu ispitani svi svjedoci, istražni zatvor bi im mogao biti i produljen.