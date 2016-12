Budućnost turizma je u digitalnim platformama

Foto: Vedran SITNICA

Zadar DigIT, dvodnevna konferencija o marketingu, medijima i tehnologiji u turizmu, kakav je izvorni prijevod naziva ovog događanja, otvorena je u četvrtak u Arsenalu uvodnim predavanjem Luke Lukčića iz Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice o načinima na koje se hrvatska turistička ponuda predstavlja svijetu.

U istraživanju koje je HTZ provela prije dvije godine, a odnosi se na sve zemlje članice Europske unije, došlo se do podatka da čak 43 posto stanovnika ovih zemalja ne zna koje su to posebnosti Hrvatske i razlozi zbog kojih bi našu zemlju odabrali za odmor. Istraživanje je pokazalo da oni, koji su se odlučili doći ovdje na odmor, Hrvatsku doživljavaju kao zemlju koja najprije nudi "sunce i more", a nakon toga i ostalu ponudu kao što su sadržaji aktivnog turizma, gastronomije, kulturnog turizma i druge još uvijek manje razvijene oblike turističkih sadržaja, rekao je Lukčić.

Organizator konferencije Domagoj Vidović napomenuo je da je, nakon što se prošle godine konferencija nije održala, 3. Zadar Digit tematski puno širi u svom pristupu u odnosu na prethodne dvije održane.

- Važno je naglasiti kako smo usmjereni na digitalne procese i druge oblike turizma, odnosno kako neke druge industrije mogu donijeti benefit za sam turizam. Unatoč tome što je digitalni marketing u Hrvatskoj još uvijek u začecima, Vidović smatra kako ima dobrih primjera onih koji su pronašli načine da dođu do potencijalnih oglašivača i tu se, smatra, radi o vrlo uspješnim projektima, ali se većina njih još uvijek pokušava tek pozicionirati na tržištu.