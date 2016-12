Još uvijek je upitno TV emitiranje serijala od 18 epizoda

Foto: Marin GOSPIĆ

U dvorani sjemeništa Vicko Zmajević u Zadru sinoć je održana projekcija najnovijeg dokumentarca iz serijala „Pobjednici", autora Nenada Šestića. "Pobjednici" je dokumentarni filmski projekt koji za temu ima prikaz Domovinskog rata, a zadarska publika, većinom hrvatski branitelji koji su ispunili dvoranu,imala je priliku vidjeti epizodu pod nazivom Sjeverna Dalmacija.

- Temelj cijelog projekta je stručna podloga Glavnog Stožera OS RH, koju je realizirao tim pod vodstvom generala Rajka Rakića. Serijal se radi u suradnji s MORH-om i MUP-om, uz pokroviteljstvo Ministarstva branitelja i Predsjednika Sabora. Realizirano je 18 epizoda, preostale su epizode koje obrađuju oslobodilačke akcije. Nadam se kako ću nakon promocije, koju organizira Općina Škabrnja u Sjemeništu zadarske nadbiskupije "Vicko Zmajević", uspjeti animirati zajednicu u realizaciji iduće epizode, koja obrađuje operacije Jaguar ili Oslobađanje brda Križ, Maslenica, Peruča i Medački Džep. Operacija na Miljevcima će se raditi, ako budu branitelji iz Šibenika spremni na suradnju, rekao je neposredno prije projekcije Nenad Šestić.

U serijalu govori preko tisuću sudionika Domovinskog rata. U sedam godina Šestić je proputovao preko 50.000 kilometara. Snimao je na lokacijama od Batine u Baranji, preko Prevlake, sve do Srednje Bosne, Jajca i Mrkonjića.

- Sve epizode snimane su u full HD produkciji, a neke snimke i bespilotnom letjelicom. Upotrebljavani su dosad neobjavljivani dijelovi arhiva gardijskih brigada. Riječ je o vrhunskoj produkciji, u kojoj je sudjelovao i MORH s bojevim gađanjima i vježbama oklopnih postrojbi na poligonima i snimkama Hrvatskih Vojnih Glasila. Projekt je u dijelu gotovih epizoda prošao recenziju Ministarstva obrazovanja, odnosno Agencije za odgoj i obrazovanje, dodao je Šestić.

Sjeverna Dalmacija je epizoda koja obuhvaća ratna događanja od Sinjskog do Zadarskog bojišta i u njoj o tim vremenima svjedoče mnogi branitelji, izvorni sudionici događanja koje opisuju. No Šestić kaže kako je emitiranje upitno jer je sve zapelo na nejasnim unutarnjim odnosima i istragama koje su pokrenute oko procesa natječaja na HRT-u. Dosad je na HRT-u emitiran pilot i to još 2009. godine.

- Unatoč intenzivnom radu uz velike financijske probleme, nadam se da ćemo Pobjednike završiti u proljeće sljedeće godine. U planu su novi projekti vezani za povijest pomorstva na Jadranu. Namjera je povijesno valorizirati stratešku i prometnu vrijednost Jadrana. Zanimljiva je činjenica da je Jadran, treće more na svijetu po broju podmorskih nalaza. Zatim je u planu „Velebit" kao multi disciplinarni mini serijal te projekt "S križarskim pečatom", koji opisuje europsko-kršćanske i arapsko - tursko - muslimanske odnose kroz povijest, rekao je na kraju prezentacije Nenad Šestić.