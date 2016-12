Marić: Najvažnije je da je knjiga o Kreši objavljena!

Foto: Zvonko KUCELIN

Čujem, čitam i vidim, vrlo oštre komentare na račun nedolaska predstavnika Grada, Županije, Košarkaškog kluba Zadar, pa i nikoga iz Udruge Krešimira Ćosića na promociju moje knjige o Kreši - Čovjek s Olimpa. Ja nikome ne zamjeram jer doista nisam upoznat s razlozima - zbog kojih predstavnici tih institucija nisu došli. No, moram naglasiti da i s Gradom i sa Županijom imam vrlo kvalitetnu suradnju i nadam se da će se ona i nastaviti na obostrano zadovoljstvo i u budućnosti, rekao nam je jučer Drago Marić, umirovljeni sportski novinar i publicist, autor 25 knjiga o povijesti zadarskoga sporta, ali i mnogim ljudima i događajima koji su obilježili ovaj grad i ostavili neizbrisiv trag u njegovoj prošlosti, ali i sadašnjosti.

Marić je osjetio potrebu komentirati promociju koja je prošle subote održana na rođendan najvećeg od najvećih - Krešimira Ćosića u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zadru, a kojoj nije nazočio nitko od prozvanih institucija, Kluba i Udruge.

Mnoge je to osupnulo, a ta je činjenica ostavila gorak okus u ustima mnogih koji su Krešu Ćosića voljeli i poznavali i koji se s velikim poštovanjem sjećaju ove košarkaške legende i prvog Hrvata koji je svoje mjesto našao i američkoj - Kući slavnih.

- Mojim suradnicima i meni je najvažnije da je nakon dugo vremena i mnogih problema, ta knjiga ugledala svjetlo dana i da je konačno objavljena. Jako mi je drago da je došlo do suradnje između izdavača iz Slavonskog Broda i predstavljanja Čovjeka s Olimpa, jer tu knjigu doista smatram svojim - životnim djelom. Također, jako mi je bitno da je s njom zadovoljna obitelj Ćosić i uža i šira, te Krešini iskreni štovatelji i prijatelji. Sama promocija je bila takva kakva je bila. Predstavilo se ono što je bitno. Je li to možda moglo i na neki drugi način, to je sada i manje bitno. Moram i pojasniti da nisam bio u organizaciji same promocije, nego izdavač, jer vlasnici svih mojih knjiga su izdavači, a ja sam u svemu tome sudjelovao samo jednim manjim dijelom - dodao je Marić.