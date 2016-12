U srijedu pretpremijera predstave "Ostavljam te"

Foto: Vedran SITNICA

Danas počinje prodaja ulaznica za pretpremijeru predstave "Ostavljam te", produkciju HNK Zadar. Predstava koju režira Matjaž Latin najavljena je na jučerašnjoj konferenciji za novinare održanoj u Maloj dvorani HNK.

Riječ je o prvoj suradnji zadarskog kazališta s ovim slovenskim redateljem, koji iza sebe ima vise od 70 kazališnih predstava u Sloveniji i Hrvatskoj. Područje njegova stvaranja su, uz kazalište, i film i televizija, a uz režiju i gluma.

Predstava je nastala prema motivima djela Edwarda Albeeja "Marriage plan", a u glavnim ulogama su Alen Liverić i Jasna Ančić. U ulozi voditeljice pojavljuje se Žana Bumber, a kao bračni savjetnik Mimi Zadarski. U predstavi će nastupiti Ivan Ivić na klavijaturama i Jadran Dučić Ćićo na bubnjevima, no o čemu je riječ na konferenciji nisu htjeli otkriti, već je to ostalo iznenađenje za samu izvedbu.

Pretpremijera predstave je u srijedu, 7. prosinca u 20 sati, a premijera dan kasnije, također u 20 sati. Ulaznice su po cijeni od 50 kuna, a mogu se kupiti na blagajni HNK Zadar, radnim danom od 11 do 13 sati i od 18 do 20 sati, a subotom od 11 do 13 sati.