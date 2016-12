U Zadru ljetos nisam pjevao, pa prigodu za ovaj nastup nisam htio propustiti

U Zadar na doček Nove godine Ivan Zak pristiže s posebnom energijom i to sa svojim glazbenicima s kojima će u proširenom postavu nastupiti u zagrebačkoj Areni, 11. veljače uoči Valentinova, poručuje ovaj pjevač u razgovoru za Zadarski list.

- Zadar će za to biti izvrsna priprema. Uvijek se radujemo kada su u pitanju posjete najljepšim hrvatskim gradovima, a Zadar to jest, kazuje Zak, kojeg veseli razmjena energije koju ima sa svojom publikom, pogotovo na tako velikim koncertima uoči Nove godine.

A velikih koncerata je već bilo na zadarskom području, podsjeća taj kantautor. Jedan onih koji mu se usjekao u pamćenje je bio koncert na Viru, gdje je nastupio pred osam tisuća ljudi.

- Bila je to tada posebna razmjene energije i to je ono što mi se uvijek memorira u pamćenje. Vir je bio uistinu poseban, a isto očekujem i u Zadru, gdje do sad nisam imao prilike nastupati u centru, na tako velikom prostoru. Jesam u 'beach' barovima i različitim manifestacijama, no ovo je sad prilika da u koncertu uživa i ona mlađa publika, koja ne posjećuje takve noćne varijante koncerata, pojasnio je Zak, koji je, kaže, ove godine imao nekoliko novogodišnjih ponuda za nastup, među kojima i gostovanje u Ljubljani, no grad sv. Krševana je presudio zbog nekoliko svojih aduta.

- Zadar je jedan od naših najljepših gradova, a kako nisam imao ljeti koncert u vašem gradu, opcija da nastupim u Zadru za doček Nove godine me je baš razveselila. A i tu su moji prijatelji. Redovito stajem u Zadru kako bih s njima popio kavu, pa će i ovo biti samo još jedan dodatan plus, kako bih bio s njima, pojasnio je ovaj pjevač.

Na upit ima li kakvu poruku za Zadrane, prije nego li pristigne na svoj novogodišnji nastup ovdje, poručio je slijedeće:

- U miru i blagoslovu provedite blagdane, volite se međusobno i slušajte domaću glazbu, bolju od najbolje!, govori Zak, koji će Zadranima danas, prvog dana programa Adventa u Zadru 2016., predstaviti svoj novogodišnji nastup na Narodnom trgu.