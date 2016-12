Zbog zločina nad civilima u Smilčiću dignuta optužnica protiv Graovca

Foto: Marin GOSPIĆ

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjaka kojega tereti da je krajem 1992. kao pripadnik tzv. krajinske milicije u tada okupiranom mjestu Smilčić kod Benkovca počinio ratni zločin nad supružnicima koje je tukao i psovao pri čemu je muškarca htio ubiti, ali u tome nije uspio.

Kako je naš list već pisao u kolovozu ove godine, radi se o Mladenu Graovcu, rođenom Smilčićaninu s prebivalištem u Srbiji. On je uhićen u kolovozu ove godine na graničnom prijelazu prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku temeljem tjeralice koju je još koncem 90-tih za njim raspisala zadarska policija. Nakon izručenja, zadarska policija prepratila ga je u Split, na nadležni sud za ratne zločine, gdje mu je nakon ispitivanja, sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

Optuženog pripadnika pričuvnog sastava milicije Republike Srpske Krajine i 92. motorizirane brigade Benkovac terete da je zajedno s dvojicom svojih "kolega" naoružan, oko ponoći, ušao u kuću tada 61-godišnje žrtve s namjerom da ga prisilno odvede u "stanicu milicije".

Opasnost od bijega

No, oštećenik je uspio pobjeći pa je okrivljeni snažno uhvatio i gurnuo njegovu šest godina mlađu suprugu koju je natjerao da hoda ispred njega pri čemu ju je cijelim putem psovao i nazivao ustašom koja je rodila ustašu i nakon toga je zatvorio u kući gdje im je bila "stanica".

Okrivljenika terete i da je po povratku oštećenice kući, uhvatio njenog supruga, a potom nju puškom udario u rebra jer ga je molila da joj pusti supruga.

Terete ga također da je vukao oštećenika prema "stanici" udarajući ga nogama po tijelu te da ga je ubacio u podrum kuće gdje ga je nastavio udarati. Nakon izlaska iz podruma okrivljenik je zatražio od jednog pripadnika pričuvnog sastava milicije da ubije oštećenika jer je ustaša, a kada je taj to odbio učiniti, okrivljenik ga je srušio na pod i nastavio udarati nogama, slomivši mu rebro. Zbog straha za vlastite živote, oštećenici su pobjegli u mjesto Podlug kod mirovnih snaga UNPROFOR-a i 2. prosinca 1992. su prevezeni u Zadar, izvijestilo je Državno odvjetništvo.

Protiv okrivljenog muškaraca koji uz srpsko ima i hrvatsko državljanstvo tužiteljstvo predlaže produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega.

Kršenje Ženevske konvencije

Sumnjiče ga da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva jer je postupio protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata i Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

Nakon Graovčeva uhićenja u kolovozu o ovom slučaju oglasio se i predsjednik tzv. Dokumentacijsko informacijskog centra Veritas Savo Štrbac u čijem je priopćenju bilo navedeno kako je Graovac sa svojom obitelji živio u selu Smilčiću do akcije "Oluja" kada je sa obitelji i ostalim krajišnicima otišao iz Hrvatske u Srbiju. Njegovi roditelji, Marko i Pera, vratili su se u rodni Smilčić, s tim da je Marko umro 2007., a Pera 2009. godine. Poslije "Oluje" prvi put u svoje selo otišao je majci na sahranu, a do uhićenja zavičaj je posjetio 7 do 8 puta i nije imao problema sa policijom. Graovac u Srbiji ima suprugu i devetnaestogodišnju kćer te je zaposlen kao vozač u tvrtki »Knez petrol« iz Batajnice, pa je često putovao van Srbije, a najviše u Rumunjskuu, Bugarsku, Kosovo i Hrvatsku. (Hina, R. I.)