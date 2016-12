Živi u Zagrebu, a masline u Islamu Latinskom

Često razmišljajući o mom rodnom kraju postavljam si pitanja na koja ne mogu ni sam dati odgovor. Nije mi jasno zašto su ljudi pobjegli od zemlje i radije biraju životarenje (da ne kažem krpanje kraja s krajem) u gradu dok naši lipi Ravni Kotari zjape prazni. Tla neobrađena, sve zaraslo u šikaru. Pa kvragu, pomislim, ako ja mogu iz Zagreba potegnuti skoro 300 km nije mi jasno kako ljudi koji su tu na 15 minuta od svojih polja,svoje djedovine, ne poduzimaju ništa!? A sve imamo bogomdano za vinogradstvo i maslinarstvo, predivnu klimu, plodnu zemlju, a iz najudaljenije točke Ravnih kotara do mora imate maksimalno 30 minuta. Pa di toga ima?! Po potencijalu nisu nam ravne ni Toskana ni Provansa. Gledam naše Istrijane. Predivan narod. Shvatili su da su zajedno jači, da treba spajati, a ne razdvajati da treba dijeliti i pomagati se međusobno. Ljudi su od ničega napravili sve. Bogastvo! Pa nije valjda da nas je taj nesretni rat što nas je snašao i sve nam uzeo uspio toliko razjediniti, toliko nas usporiti i maknuti od zemlje. Novac dolazi i prolazi, sad ga imaš sad ga nemaš. Ali, od zemlje smo nastali i u zemlju ćemo se i vratiti. Izgleda da su svi zaboravili da je upravo najveće bogatstvo u njoj. Razumijem da su ljudi u strahu i od ovih EU fondova što nam se nude za ruralni razvoj, ali taj strah proizlazi od neznanja. Možda da savjetodavci,županijske službe i agencije malo više približe to našim ljudima, kroz edukacije i seminare po općinama, možda bi se ljudi lakše odlučili na te poteze. Evo, gledam naš OPG , kad smo se aplicirali za EU sredstva, ljudi su nas gledali sa podsmjehom, kao "što će ti to, to je sve privara". Danas je druga slika , kad su vidjeli kroz naš primjer da se može, dolaze po savjet ili nekakve upute koje od srca rado podijelimo sa svima. Jer, upravo i je poanta osvještavati i biti primjer, pomoći drugom da zajedno rastemo, umjesto „ja" počet govoriti „mi" .