Znam kako je biti ovisnik, i kako im je pomoć potrebna

Foto: Vedran SITNICA

Ovisnik o drogama bio sam 20 godina, i dulje. Počeo sam s 12 godina najprije s alkoholom, a nakon toga postepeno sam prešao na lakše pa teže droge. Kad živiš na ulici to je normalno. Danas sam, zahvaljujući terapiji koju sam prošao u Zajednici Mondo nuovo zdrav, živ i sretan čovjek, započeo je svoju ispovijest bivši ovisnik Vedran Cucančić, rođeni Riječanin, koji se nedavno preselio u Zadar.

U Zajednici je bio od 2013. do 2016. godine, a na liječenje i terapiju odlučio se jer je, kako dodaje, došao do zida.

- Potražio sam pomoć i srećom, ljudi koji su bili uz mene imali su određena rješenja na raspolaganju i došao sam u Zajednicu. Nije to bila skroz moja volja, ali kako sam bio ovisnik to je bilo normalno. Ljudi u Zajednici su mi spasili život, obzirom kako sam prije živio, na ulici, bio sam polumrtav čovjek. Ljudi u Zajednici su i dan danas moja druga obitelj. Kad uđeš u Zajednicu moraš se suočiti sam sa sobom i promijeniti neke stvari, živjeti drugi život, a to bez njihove pomoći ne bih mogao. Ne bih mogao voditi sam sebe, u prvom redu zbog nekih svojih strahova zbog kojih sam i počeo konzumirati drogu. U Zajednici nisi sam, tamo su ljudi koji žele pomoći, žrtvovati svoje vrijeme i osobne potrebe da meni i ostalima pomogli.

Vedran je zahvalan svima što danas živi potpuno nov, zdrav, drukčiji život daleko od pakla droge i ovisnosti. Danas, svojim iskustvom i savjetima nastoji i želi pomoći svima koji se žele izliječiti od ovisnosti. Po odlasku iz Zajednice Vedran se odlučio ponovno susresti sa starim poznanicima i društvom s kojim se ranije družio.

- Zbog sebe i zbog svoje savjesti nisam želio bježati od njih jer s nekima sam i odrastao. Sazrio sam dovoljno da se mogu suočiti s tim. Kroz priču, bez da sam previše inzistirao, došli smo do toga da i oni imaju problem i da im je potrebna pomoć. To je priča koja treba ići svojim tokom, a ja osjećam kao svoju odgovornost da im svima kažem: ja sam tu ako vam treba pomoć. Bez obzira kakve predrasude postoje prema ovisnicima, to su strašna stanja u kojima je osoba potpuno sama. Izoliran si od svega, ne znaš se nositi s tim i potreban ti je netko tko te razumije. U Zajednici si s ljudima koje ne poznaješ koji su to sve prošli i osjećaš se kao da si doma, priča Vedran.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a koji se obilježava 1. prosinca jučer je Udruga Porat zajedno s terapijskim zajednicama Mondo nuovo i Pape Ivana 23 organizirala promotivni štand u Gradskoj knjižnici.

- Štand smo postavili povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a i mjeseca borbe protiv ovisnosti koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca. Predstavili smo našu Udrugu koja pomaže bivšim ovisnicima i terapijske zajednice. Donijeli smo promotivne letke kako bi javnost dobila više informacija gdje se mogu i kome obratiti ako imaju problem i da vide čime se naše institucije bave, kazala je Ivana Lemizina iz Udruge Porat.