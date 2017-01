Između dva automobila podmetnuta improvizirana "bomba"

Mislim da to nije bio nekakav napad, možda je neka mularija nešto isprobavala... Da su htjeli dignuti auto u zrak ili nekog napasti, vjerojatno to ne bi ovako izgledalo, kaže vlasnik

Foto: Marin GOSPIĆ

Eksplozivna naprava koju je bacio zasad nepoznati počinitelj, ili više njih, oštetila je automobil parkiran ispred obiteljske kuće u Bibinjskoj ulici. Jedna je to od zavučenih ulica u gradskom predjelu Sinjoretovo. U kući pred kojom je u to vrijeme, u ponedjeljak oko 22 sata, bilo parkirano sedam automobila, živi jedna zadarska obitelj, a u dvorištu je automehaničarska radnja.

Zadarska policija jučer je izvijestila kako su "u Bibinjskoj ulici u Zadru, u eksploziji nepoznate naprave, oštećena dva automobila, renault i hyundai, u vlasništvu 36-godišnjaka." Mi smo s vlasnikom, koji je htio ostati anoniman, kratko porazgovarali.

- Nisu oštećena dva, nego jedan automobil, evo vidite, puknuo mu je far od eksplozije, ja bih rekao da to nije ništa strašno, kazao nam je pokazujući i staklo na obližnjoj radioni koje je uslijed eksplozije također puklo.

- Nije se jako čulo, kao malo jača petarda, a ja bih rekao da nije ni velika šteta, ali zvao sam policiju jer mislim da mi je to bila dužnost. Mislim da to nije bio nekakav napad, možda je neka mularija nešto isprobavala... Da su htjeli dignuti auto u zrak ili nekog napasti, vjerojatno to ne bi ovako izgledalo, kaže vlasnik.

Nakon završenog očevida glasnogovornik PU Zadarske Elis Žodan nam je rekao:

- Sumnja se da je nepoznati počinitelj u ponedjeljak oko 22 sata između dvaju automobila u Bibinjskoj ulici aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu od koje su oštećeni automobili i staklo na kući. U tijeku je kriminalističko istraživanje te se protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznena prijava Državnom odvjetništvu zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.