Ćustić: Pozivam sve ljude dobre volje u našem gradu da se učlane u klub

Foto: Vedran SITNICA

Veselo i živo bilo je jučer u prostorijama Nogometnog kluba Zadar. A kako i ne bi kada je uoči nastavka proljetnog dijela prvenstva u Trećoj HNL - jug najavljen i jedan veliki projekt, projekt članstva u NK Zadru pod nazivom "Za Zadar svoj". Jedan je to u nizu novih projekata na Stanovima, a sve u cilju poboljšanja kvalitete funkcioniranja kluba. Konferenciji za novinare nazočili su Svetko Ćustić, predsjednik Uprave NK Zadra, trener Josip Butić, kapetan Tomo Gluić i osoba koja je vodila ovu "presicu", Roman Morović, voditelj odnosa s javnošću NK Zadra. Sve to odvijalo se u konferencijskoj sali koja je potpuno preuređena i zasjala je u novom ruhu. I to nam daje do znanja da na Stanovima pušu, neki drugi, puno povoljniji vjetrovi. Konferencija je sazvana iz dva razloga, onaj primarni bio je vezan za članstvo koje se prvi put u povijesti događa u klubu sa Stanova. A drugi je da bi se najavila predstojeća polusezona. Roman Morović, voditelj odnosa s javnošću NK Zadra, na početku konferencije objasnio je sve detalje vezane uz članstvo.



- Želimo predstaviti novi projekt, a to je članstvo u Nogometnom klubu Zadar koje ide pod sloganom "Za Zadar svoj" - kazao je Morović na početku svog izlaganja.



- Prije svega želimo zahvaliti svim ljudima koji su na bilo koji način pomogli i pomažu našem klubu, a takvih je doista puno, možemo slobodno kazati da nas iz dana u dan iznenađuju svojom brojnošću. Posebno se želimo zahvaliti našim nogometnim "zvijezdama", zadarskim internacionalcima koji igraju diljem Europe. Pomažu nam na različite načine, šalju nam sportsku opremu i podržavaju na društvenim mrežama. I oni, i mnogi naši sugrađani. Sve to skupa stvara jednu pozitivnu energiju i zato veliko hvala svima na podršci. Što se članstva u Klubu tiče mislim da nije pretjerano reći da je riječ o povijesnom projektu, jer, u koliko je nama poznato preko 70 godina postojanja kluba, nikada se ništa slično nije desilo. Svi naši navijači, svi Zadrani, ukupno gledajući svi prijatelji nogometa u Zadru, imat će priliku na simboličan način postati dio kluba.



Godišnja članarina je 100 kuna, tj. 50 kuna za osobe mlađe od 15 godina. Postojat će obiteljski popust, za dva člana 10 posto, za tri i više 20 posto. Svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati mogu se zainteresirani javiti u prostorije kluba i ispuniti pristupnicu. Za to će dobiti personaliziranu iskaznicu, besplatan ulaz za sve utakmice Zadra do kraja ove sezone u Trećoj HNL, jedan simboličan poklon i popust na godišnje ulaznice za sljedeću sezonu. Bit će tu i nagradnih igara, dijelit će se dresovi zadarskih internacionalaca...



- Smatram da je članstvo u Klubu sjajan projekt i pozivam sve navijače, sve ljude dobre volje koji vole NK Zadar da se učlane. Nakon našeg najvjernijeg navijača barba Jere Biloglava, ja ću biti sljedeći koji će potpisati pristupnicu, a vjerujem da će odaziv u Klubu biti velik, rekao je direktor Svetko Ćustić.



Direktor Svetko Ćustić priupitan je koji će stav NK Zadar zauzeti na današnjoj Izvanrednoj skupštini Županijskog nogometnog saveza i hoće li istaknuti svog kandidata za mjesto predsjednika.



- Mi smo već iskazali svoj stav po pitanju ove izvanredne Skupštine Županijskog nogometnog saveza. Na ovoj Skupštini nećemo sudjelovati, naš predstavnik Leo Burčul će tamo doći, ali neće sudjelovati u radu. On će biti naš kandidat za predsjednika Županijskog nogometnog saveza na sljedećoj, izvanrednoj skupštini, koja će se po mom mišljenju uskoro održati i koju ćemo mi sazvati. Smatramo da se ova Skupština neće održati, jer, barem po našim saznanjima, neće biti kvoruma.



Od strane novinara stigao je upit kako direktor komentira izjavu jednog člana Skupštine Županijskog nogometnog saveza da 'Zadar više nije nositelj kvalitete na ovom području'.



- Taj gospodin koji je to izjavio očito dobro ne poznaje nogomet. Samo saznanje da Zadar u ovome trenutku u svojoj Školi ima blizu 400 djece dovoljno govori o tome tko je nositelj kvalitete u ovoj Županiji. Svaka čast Primorcu koji je s nama u Trećoj HNL i čijem se radu i naporima divimo jer znamo s kojim se sve problemima susreću. Ali, ipak je Zadar nositelj kvalitete u ovoj Županiji. Nažalost, upravo ti ljudi s kojima taj gospodin koji je dao tu izjavu surađuje su glavni krivci što mi sada igramo Treću ligu, a on priča upravo onako kako to njima odgovara.