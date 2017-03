HSS-ovci prelaze u MODES, među prebjezima i Devčić?

HSS-ovci gradskog i županijskog odbora koji su već duže vrijeme pod suspenzijom odlučili su reći definitivno "zbogom" svojoj stranci te - ulaze u novu stranku. Iako zasad ne žele govoriti o kojoj je stranci riječ, saznajemo kako im je najizglednija opcija MODES, te da bi se njima pridružili ne samo suspendirani članovi, već i neke podružnice HSS-a.

Bivša predsjednica zadarskog HSS-a, Irena Devčić, ovih će dana obznaniti kojoj će se stranci pridružiti, iako još uvijek ne želi govoriti o konkretnim imenima.

- Nažalost, Hrvatska seljačka stranka nakon više od 110 godina svojega postojanja polako pada u politički zaborav. Nekada jaka stranačka infrastruktura devastirana je diljem čitave Hrvatske. Krivac za to je poznat, predsjednik Krešo Beljak uništio je najjače organizacije koje je HSS imao, kao što su one u Koprivničko-križevačkoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj. HSS u gradu Zagrebu više ne postoji, a gotovo sve organizacije Splitsko-dalmatinske županije javno su obznanile prestanak djelovanja do nekih boljih vremena. Pred ovime nitko ne bi smio zatvarati oči i zabijati glavu u pijesak, no upravo to čini vodstvo HSS-a, kako u Središnjici tako i po terenu. Upravo zbog svega navedenog, članstvo HSS-a Zadarske županije izrazilo je duboku zabrinutost i nezadovoljstvo te su inicirali jedan sastanak kako bi svi zajedno vidjeli što i kako dalje - pojašnjava Devčić.

Prošli tjedan okupio se dio članova županijskog HSS-a kako bi vidjeli na koji način dalje djelovati. Izbori su pred vratima, dodaje bivša čelnica zadarskog HSS-a, te treba što prije donijeti strategiju djelovanja, prvenstveno kako bi se očuvala jedna dobra ekipa na okupu:

- Radi se o deset gradskih i općinskih organizacija koje se više ne vide u ovom i ovakvom HSS-u. Vjerujem da smo blizu rješenja, a moglo bi biti i iznenađenja na lokalnoj političkoj sceni. Pratili smo rad naših kolega iz drugih stranaka i primjećujemo entuzijazam i energičnost kod nekih na način na koji smo i mi radili. Možda upravo kroz tu priču nastavimo i naše djelovanje - poručuje Devčić, ne želeći detaljnije govoriti o tome je li riječ o MODES-u, ali bi se javnosti ime stranke kojoj odlaze trebalo obznaniti za dan, dva.