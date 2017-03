Nižetić: Dao sam svom liku jednu dalmatinsku notu, moj je Sky Dalmatinac!

Foto: PIXSELL

Dvorana Krešimir Ćosić večeras će odzvanjati u ritmu planetarno popularnih hitova grupe ABBA, na rasporedu je najgledanija hrvatska predstava svih vremena "Mamma mia". Po predlošku britanske, originalne verzije, kazalište Komedija u Zadar donosi hrvatsku verziju hit mjuzikla za koji se ulaznice doslovno čekaju mjesecima. U povijesti hrvatskog kazališta još se nije dogodilo da preko 20 tisuća ljudi čeka svoj red kako bi kupili ulaznice i uživali u nastupu Renate Sabljak, Mile Elegović, Nine Kaić Madić, Elene Brumini, Ervina Baučića, Dražena Bratulića, Ronalda Žlabura, Luke Nižetića i drugih članova ansambla koji, ne samo da je uspio vjerno prenjeti publici svu magiju mjuzikla s velikim "M", već je za svoj rad dobio i posebno priznanje od Kraljevine Švedske, kao domovine ABBA-e.

Ples, pjesma i gluma kao cjelina

Ekskluzivno pred nastup svoj "odnos" s "Mamma miom", dakako i ne samo to, za Zadarski list iznosi jedna od zvijezda komada - Luka Nižetić.

Vjerujem da ste pogledali originalnu verziju "Mamma mie" pa me zanima je li bilo treme, nekakve strepnje uhvatiti se u koštac s ulogom koju ste preuzeli?

- Na svu sreću nisam gledao originalnu "Mamma miu" pa sam upravo zbog toga u projekt ušao potpuno rasterećeno i opušteno. Pogledao sam jedino film koji je stvarno jako sličan predstavi.

Je li bilo teško pripremiti ulogu?

- Bilo je zahtjevno izbalansirati sve što jedan mjuzikl sadrži: ples, pjevanje i glumu. Sva tri segmenta moraju savršeno funkcionirati kao cjelina i moraju biti podjednako dobri i usklađeni. Bilo je naporno točno onoliko koliko i treba biti za pripremiti jednu dobru predstavu, no istovremeno i iznimno zabavno.

Što je bio najzahtjevniji dio procesa rada na liku?

- Moj lik nije zahtjevan. Kod Skya je sve vrlo jasno i konkretno. Bilo mi je teže naučiti sve koreografije nego išta drugo, ali i to sam preživio!

"Mamma mia" je predstava, film, hit pjesma. Što je za vas osobno "Mamma mia"?

- Radost, veselje, nostalgija, mladost, more, vjetar u kosi, ljubav, krstarenje, život...!

Glazba presudna

Riječ je o planetarno popularnom proizvodu. Zašto? Zbog čega je taj mjuzikl, taj film, osvojio srca publike diljem svijeta?

- Glazba je ono što ovaj mjuzikl čini tako snažnim. Pjesme grupe ABBA su bezvremenske, za sve generacije. Te pjesme su svjedoci jednog vremena, veliki pečat u glazbenoj povijesti, one su vječne. One su temelj mjuzikla, a sve ostalo se dalo onda lako graditi oko njih.

Razlikuje li se vaš lik od lika u britanskoj verziji ili u filmu?

- Možda je malo vise "fjakast". Dao sam mu jednu dalmatinsku notu. Moj je Sky Dalmatinac!

Razlikuje li se predstava u odnosu na original?

- Kao što sam već naglasio, nisam gledao original, ali mislim da se ne razlikuje mnogo. Moram priznati da neki koji su gledali obje verzije tvrde da im naša ima puno više duše i simpatičnosti od one londonske koja je zasigurno deset kopalja iznad naše, barem što se tiče same produkcije. Kažu da naš ansambl može rame uz rame s njihovim. To mi je drago i ponosan sam što smo to uspjeli bez obzira na skromniji budžet. Vjerujem da je to i zato što smo svi u ansamblu jedna odlična družina.

Publika za mjuzikle

Znači, zabava se nastavlja i kada se ugase reflektori? Tulumi na glazbu ABBA-e po hotelskim sobama?

- Prvo nam treba neko vrijeme da dođemo sebi jer je predstava izuzetno fizički zahtjevna, a nakon toga sve ovisi o raspoloženju trupe. Tulumi nikada nisu na odmet, samo ako nemamo sutra predstavu.

Jeste li gledali neke druge mjuzikle? Biste li izdvojili još koji mjuzikl koji vam se svidio i možda neku ulogu u kojoj se vidite?

- Obožavam mjuzikle. U Londonu, na West Endu, gledao sam "Charile and the chocolate factory", "Wicked", "Matildu", "Wonderland", a na njujorškom Broadwayu "Phantom of the Opera". Matilda me potpuno oduševila, naročito djeca koja igraju u predstavi. Toliko talentirane djece na jednom mjestu, to se ne viđa svaki dan. "Matildu" sam gledao i u hrvatskoj verziji i doista je odlično napravljena.

Mislite li da u ovoj zemlji postoji publika za mjuzikle, ne samo za hit mjuzikle poput "Mamma mie" već i za neke komade koji nisu tako planetarno popularni?

- Svakako, u Hrvatskoj ima publike za mjuzikle, ljudi vole dobre i kvalitetne predstave, a mjuzikle naročito je ih odvode u neki drugi svijet, neki ljepši, sretniji i bezbrižniji. Što više mjuzikla u Hrvatskoj, ja sretniji.

Nova iskustva

Luka Nižetić - glumac, Luka Nižetić - pjevač, Luka Nižetić - tv voditelj, Luka Nižetić - ugostitelj? Gdje se krije "pravi" Luka Nižetić?

- Pjevanje je moja najveća ljubav. Kroz glazbu se mogu najbolje izraziti. Volim se u životu okušati u raznim stvarima, volim probati stvari u kojima mislim da bih mogao biti dobar, ne bojim se novih izazova, tjeraju me da iznova promišljam, radim na sebi, istražujem. Život je stalno traganje za nekim novim iskustvima, mirisima i bojama.

Vremena su izuzetno teška, posebice u kulturi, u show businessu. Pronalazite li se u svim poslovima koje radite ili su neke stvari, neki projekti, nužni za opstanak?

- Radim ono što volim i mogu dosita od toga lijepo živjeti. Nikada ne bih mogao raditi nešto što me ne veseli, nešto od čega me ne prolaze trnci. Važno je stalno tragati i pomicati vlastite granice.

Je li neki novi projekt na vidiku?

- Novi singl izlazi 10. ožujka i zove se "Ne ne ne, da da da". To je jedna kvalitetna zezalica, baš kakvu ste trebali.

Javnost vas percipira i kao mladića sa stilom, a i kao jednog od hrvatskih sex simbola, posebice nakon one serije "vrućih" fotografija. Koliko su vam te pojedinosti važne, vjerujem da tu poziciju nije lako zaslužiti, da treba truda?

- Za sve treba truda, ali na nekim stvarima moram zahvaliti i genima, mojim predivnim roditeljima. No, pazim što jedem koliko god to mogu. Smatram da je prehrana najvažniji čimbenik za čovjekov zdravi život. Treniram svaki dan osim vikenda. Vikendom se odmaram ili radim. Važno je brinuti o sebi. Rekli bi naši stari: "pitat će starost di je bila mladost". Mislim da sam se na vrijeme sjetio te mudre izreke.

Za kraj poruka zadarskoj publici, zašto bi večeras trebali doći u dvoranu Krešimir Ćosić, što nas tamo čeka?

- Čeka vas puno smijeha, plesa, pjesme. Ma čeka vas prava pravcata čarolija u izvedbi kazališta Komedija. Tog dana možete propusti sve, ali "Mamma miu" nikako ne.