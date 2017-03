Parkiranje na Poluotoku prvorazredan problem Zadrana

Foto: Vedran SITNICA

Zadarski Reformisti održali su novinsku konferenciju na temu kako zaštititi pristojne građane. O ovoj su temi izlagale predsjednica i potpredsjednica Županijskog odbora, Vesna Sabolić i Vlasta Mišurac, te predsjednica Gradskog odbora Dubravka Finka.

Sabolić je naglasila kako je zadaća svake političke stranke prepoznavanje problema u svojoj sredini i davanje rješenja kako bi se ti problemi riješili.

- Danas smo odlučili govoriti o zaštiti pristojnih građana. Pod pristojnim podrazumijevamo u ovom slučaju građane koji uredno podmiruju sve svoje obveze koliko god to mogu, one pristojne susjede koji vode računa o zajedničkim dijelovima zgrade, o zajedničkom dvorištu, svojoj ulici i svom gradu. Razgovarajući s građanima o problemima o kojima žele da progovorimo na Gradskom vijeću zaključili smo da je prvorazredan problem naših građana parkiranje na Poluotoku, a potom i nezadovoljstvo s previsokim računima za vodu u višestambenim zgradama gdje se obračun vrši prema broju članova - kaže Sabolić, dodajući kako smo svjedoci da je Poluotok zahvatila opća apartmanizacija.

To nije loše, smatraju Reformisti, no problem je što nisu svi građani korektni i pristojni, pa se mnogi stanari žale na neprijavljene članove obitelji i turiste jer njihov boravak rezultira povećanim računima za vodu onima koji obično troše manje količine vode od obračunatih.

- Nedavna objava rezultata o broju prijavljenih zgrada za energetsku obnovu sredstvima iz EU fondova izazvala je također lavinu nezadovoljstva građana s upraviteljima zgrada, pa ćemo i to pitanje ponovno postaviti na Gradskom vijeću. Stanari su nezadovoljni i nejasnom legislativom oko kategorizacije apartmana tj. nije posve jasno jesu li stanovi koji su registrirani za iznajmljivanje poslovni prostori ili ne. Naime, to povlači veliki broj pitanja od plaćanja pričuve po uvećanom koeficijentu do komunalne naknade - ističe čelnica županijskih Reformista navodeći i primjer dva susjedna dvosobna stana iste veličine u istoj zgradi.

- Jedan je registriran za iznajmljivanje četiri ležaja i dva pomoćna, a u drugom stanuje jedna umirovljenica. U nekim slučajevima oni plaćaju istu pričuvu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, iako će kroz ljeto u toj zgradi prodefilirati 100-200 turista u prvom apartmanu. A ova umirovljenica će plaćati istu cijenu održavanja, a vrlo često i daleko veće račune za vodu od stvarno potrošene vode u njenom stanu.

I tako pristojna građanka, kao što su uglavnom svi naši umirovljenici, uredno plaća svoje račune za pričuvu, vodu, komunalije iako troši daleko manje od naplaćenog. Je li to pravedno? I tko bi trebao štiti prava tih naših sugrađana? Obećali smo zatražiti od zakonodavca da se ova pitanja pod hitno reguliraju i da budu pravedna prema svim građanima. Naravno, moram naglasiti da ja nemam ništa protiv iznajmljivača, baš naprotiv, ali se zalažem za red i pravednost - zaključuje Sabolić, uz poruku kako su komunalna pitanja najznačajnija za svakodnevni život građana, te će Gradskoj upravi predložiti izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi kako bi pravila bila jasna i uvela se pravedna raspodjela negativnih efekata koje turizam sobom donosi.