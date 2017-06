Blaćani "oblatili" Zadrane

Foto: Marin GOSPIĆ

Zadar se nije proslavio u posljednjem, 34. kolu Treće HNL jug, bolje reći da su se osramotili. Na svojim Stanovima poraženi su od Zmaja iz Blata na Korčuli rezultatom 0:3. Umjesto da im uzvrate za poraz u jesenskom dijelu sezone, Zadrani su uvjerljivo poraženi i pred svojim navijačima. Strijelci za momčad iz Blata bili su Luka Batur u 19. minuti, Marko Vrkić u 67., te Branimir Galić u 90. Posljednja utakmica ove sezone pokazala je i dokazala da ovaj Zadar nije bio spreman za veće dosege. No, otom - potom, vremena za analize bit će dovoljno.

Brzo gašenje

Trener Zadra Ivan Pudar dao je od prve minute priliku nekolicini mladih igrača. Ovoga puta na teren su u početnoj jedanaestorici istrčali Filip Aleksić i Petar Prekpalaj. Već u prvoj minuti Zadar je opasno priprijetio. Colić je dubinskom loptom uposlio Blaževića koji je otišao malo na stranu i ova prilika otišla je u nepovrat. I to je praktički bilo sve od Zadrana u prvom poluvremenu. U 18. minuti opasno je bilo pred vratima domaćina. S ruba šesnaesterca tukao je Šešlija, a Jurjević krajnjim naporom odbio u korner. Iz tog kornera minutu kasnije Zmaj je došao u vodstvo. Udarac iz kuta je s desne straner izveo Velemirović, a Luka Batur glavom zakucao loptu u mrežu nemoćnog Jurjevića - 1:0. U 38. minuti Župan je s 25 metara uputio pravu bombu prema vratima gostiju, vratar Jelić krajnjim je naporom loptu odbio u korner. To je bilo sve u prvom poluvremenu u kojem su gosti potpuno dominirali terenom i stvarali prilike, dok je Zadar u nekoliko navrata došao do šesnaesterca gostiju, ali nedostajao je taj posljednji pas koji bi rezultirao pogotkom. U svakom slučaju ono malo gledatelja koji su jučerašnje poslijepodne odlučili provesti na Stanovima nije moglo biti zadovoljno viđenim u prvom poluvremenu, barem onime što je pokazao Zadar.

Mučenje i u nastavku

U nastavak utakmice ušlo se s istim postavama s početka, ali je vrlo brzo, već u 48. minuti, Pudar na travnjak umjesto Gagule poslao Rončevića. Prvi udarac prema vratima u nastavku utakmice uputio je Anić u 48. minuti, ali nije bio dovoljno precizan. Puno opasniji bili su gosti u 53. minuti kada je Vrkić nakon asistencije Galića pogodio vratnicu Zadrova gola. Igrala se 62. minuta kada su Zadrani izveli dobru akciju, poveo ju je Blažević odlično uposlivši Rončevića čiji osrednji udarac lako "skida" gostujući vratar. U 67. minuti Blaćani su postigli i drugi pogodak na utakmici. Abazi je petom odigrao povratnu loptu za Marka Vrkića kojem nije bilo teško sa sedam metara pogoditi Jurjevićevu mrežu - 0:2. Blažević je u 83. minuti pokušao smanjiti zaostatak svoje momčadi, ali njegov udarac brani Jelić. U posljednjoj minuti utakmice Galić je svojim golom stavio točku na "i" ove Zadrove sramote.