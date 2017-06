Na OHBP samo s "crvenom" uputnicom ili kolima hitne pomoći

Foto: Arif SITNICA

Kako bi hitni pacijenti na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u OB Zadar pomoć zaista primili hitno, ravnatelji zadarskih zdravstvenih ustanova su na sastanku održanom u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zadarske županije donijeli odluku za koju vjeruju da će doprinijeti smanjenju gužve te tom odjelu vratiti svrhu zbog koje je i osnovan prije četiri godine.

Odluku su potpisali dr. Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar, dr. Renata Bek, ravnateljica Doma zdravlja Zadarske županije i dr. Predrag Orlović, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu, a odnosi se na preporuku da se u OHBP-u zadarske bolnice upućuju samo pacijenti kojima je potrebno provođenje mjera i postupaka hitnog bolničkog medicinskog zbrinjavanja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno oni koje su s "crvenom" uputnicom tamo uputili njihovi liječnici obiteljske medicine ili su dovezeni vozilima hitne pomoći.

Liječnici pod stresom

- OHPB bi trebao biti treća instanca pacijentima, nakon liječnika opće medicine i hitne medicinske pomoći. Konstantno imamo gužve jer nam dolaze pacijenti koji nisu hitni, primjerice, zbog kašlja koji traje već tri mjeseca. To pokazuju i naše statistike prema kojima je od ukupnog broja obrađenih pacijenata samo 10 do 30 posto hitnih, rekla je voditeljica OHBP-a Melanija Ražov Radas, dr.med. spec. interne medicine, gastroenterolog, dodajući kako upravo zbog gužvi i posljedično dugog čekanja na pregled liječnici i ostalo medicinsko osoblje na Prijemu svakodnevno doživljavaju razne neugodnosti, od psovki, prijetnji, čak i oružjem, pa do vrijeđanja, a podsjetila je i na slučajeve fizičkih napada i situacija u kojima su liječnici bili životno ugroženi.

- Treba znati što je hitno, a što nije. Hitna su krvarenja, utapanje, infarkt, alergijska gušenja, ozljede iz prometnih nesreća, padova i slično. Naš odjel, kako god se komu činilo, zaista odlično funkcionira u odnosu na druge gradove, pa i neke izvan naših granica. Međutim, ovako ne možemo raditi. Stalno smo pod stresom i u strahu da uz ovoliki obim posla ne propustimo neki hitan slučaj, da nam netko ne umre u čekaonici, alarmirala je javnost dr. Ražov Radas pozivajući građane da ne koriste OHBP za pretrage i kao zamjenu za specijalističke preglede za koje se moraju naručiti. Podsjetila je kako se tijekom turističke sezone, a posebice u srpnju i kolovozu, broj pacijenata koji dolaze na pregled povećava i za 100 posto, a dr. Edi Karuc, zamjenik ravnatelja OB Zadar iznio je podatak kako u OHBP-u mjesečno prime prosječno oko 4.000 pacijenata.

Mjesečno i do 6.500 pacijenata

- U srpnju prošle godine imali smo 6.000 pacijenata a u kolovozu 6.500. Uz toliku pretrpanost gdje bolesni dugo čekaju može se dogoditi greška, a takve greške su skupe, plaćaju se životom, rekao je dr. Karuc apelirajući na sve one kojima je potrebna liječnička pomoć, a nisu životno ugroženi, da se obrate na druga mjesta na kojima također mogu dobiti liječničku pomoć.

- OHBP nije zamjena za Hitnu medicinsku pomoć. Oni i dalje rade, a novom Mrežom hitne medicine od 1. siječnja 2017. u Ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije povećan je broj timova T1 - liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač. U prostorima HMP u Ulici Ivana Mažuranića, kod Vruljice, na raspolaganju su dva tima (liječnik i medicinska sestra/tehničar) za kontinuirani ambulantni rad tijekom 24 sata. Također, tijekom turističke sezone, počevši od 1. lipnja pa do 31. kolovoza, u HMP-u rade i turistički timovi u sklopu tzv. turističkih ambulanti smještenih u ispostavama Zavoda za HMP i njihovom prostoru u gradu, pojasnio je dr. Karuc naglašavajući kako vikendima i praznicima rade hitna dežurstva koja su organizirana u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite djece, a ordinacije su smještene u OB Zadar - opća medicina u prizemlju zgrade kirurgije, te pedijatrijska u prizemlju zgrade ginekologije.

- OHBP stoga neka bude posljednja instanca u slučaju zaista prave hitnoće, a ne kao što je to praksa, da tamo dolazi kome god padne na pamet, poručio je dr. Karuc.