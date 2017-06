"Rušenjem zida" osvojili planirano središte zadarskog podmlatka (FOTOGALERIJA)

Foto: Vedran SITNICA

Simboličnim rušenjem i probojem kroz zid od kutija, postavljenih desetak metara dalje od ulaza u Gradsku knjižnicu Zadar, na početku kompleksa zgrada bivše vojarne, prostora koji bi po najavama nadležnih trebao biti Centar za mlade, jučer je „osvojeno" planirano središte zadarskog podmlatka.

Osvojila ga je mlada (i nešto starija), urbana zadarska ekipa, sudionici i publika na otvaranju prvog gradskog KvartArt festivala - događanja koje će do 17. lipnja na spomenutom prostoru svim zainteresiranim posjetiteljima ponuditi niz kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja. Cilj festivala, zapravo projekta, je promoviranje javnog prostora te podizanje razine svijesti o promišljanju ulica kao rezidencijalnih zona namijenjenih prvenstveno stanovnicima, susjedima i obiteljima koje žive u tim ulicama te ponovno skretanje pažnje na ulicu koja je dvorište, prostor za druženje, upoznavanje i razonodu. Sasvim dostatno za okupljenje vesele i otkačene ekipe koja je jučer, pod vodstvom jednog od kordinatora projekta Mladena Masara, išla od točke do točke, od jednog do drugog kraja nekad vojnog kompleksa, a danas zapuštene i u travu zarasle „džungle" u gotovo samom središtu grada.

Program otvaranja je uključivao, osim obilaska, i nastupe akrobatkinja na štulama, performans crtača grafita, otvaranje izložbe fotografija voditelja otvaranja Mladena Masara, Petre Turčinov i Lucije Juravić, otvaranje izložbe radova mladih arhitekata na temu revitalizacije vojarne te nastup skupine udarača bubnjeva.

KvartArt organizira Grad Zadar u suradnji s Udrugom Eko-Zadar, Koncertnim uredom Zadar, Društvom zadarskih arhitekata, Gradskom knjižnicom Zadar te nizom drugih zadarskih udruga, građanskih inicijativa i pojedinaca.