I Junak prejak za Zadar

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Zadar nije uspio na još jednom gostovanju doći do bodova. Točnije, niti do jednoga, U 8. kolu Treće HNL - jug momčad sa Stanova gostovala je u Sinju i doživjela minimalan poraz od 1:0. Junak je bio sretnija i spretnija momčad, i iako nisu postigli zgoditak, došli su do pobjede. Naime, u 17. minuti nesretni Viduka je autogolom donio prednost domaćinima koju oni nisu ispuštali do kraja utakmice. Još jedna prilika otišla je u vjetar, Zadar nastavlja padati na trećeligaškoj ljestvici. Što je tome razlog teško je u ovome trenutku dokučiti. Momčad Josipa Butića stvara prilike, tako je bilo i u Sinju, ali ih ne realizira. S druge strane, olako prima golove koji ih na kraju skupo koštaju. I zato na ljestvici nakon osam kola ima samo devet bodova.

Od početka utakmice u Sinju Zadar je imao dominaciju. Točnije, stvarao je prilike, ali lopta nikako nije htjela u mrežu domaćina. U 15. minuti susreta Želimir Terkeš je izašao sam na vratara Banića, u svom šesnaestercu ruši ga s leđa suparnički igrač, ali sudac Pavić samo odmahuje rukom. Iz Zadrova tabora doznajemo da se radilo o čistom jedanaestercu, ali da je uz to sudac mogao i Junakovom igraču pokazati crveni karton. S druge strane domaćin je u vodstvo došao 17. minuti. Nakon kornera Gluić odbija loptu na drugu vratnicu, a ona pogađa Viduku i odsjeda u mreži Zadra - 1:0. Zadar je u prvom poluvremenu imao niz izglednih prilika, ali lopta nikako nije htjela u mrežu. Dvaput se u mat situaciji pred vratima Junaka našao Dragan Župan, ali u oba slučaja nije bio dovoljno koncentriran. I Želimir Terkeš je imao jednu odličnu priliku, ali ponovno lopta nije htjela u gol. I tako se na odmor otišlo s minimalnom prednošću domaćina od 1:0. U tom trenutku nije se činilo da će to biti i krajnji rezultat ovoga dvoboja, ali...

I u nastavak je Zadar ušao odlučan što prije izjednačiti rezultat, a onda ako bude moguće, i povede. Međutim, ništa se od to dvoje nije dogodilo. Domaćin se odlučio braniti minimalno vodstvo i zato su pred svoj šesnaesterac postavili čvrsti bedem koji su Zadrani teško probijali. S obzirom da im nije ništa drugo preostajalo igrači Josipa Butića nerijetko su se odlučivali na udarce izdaleka. Iako ni ti udarci nisu bili bezopasni, ipak, pravih prigoda nije bilo. U najboljoj situaciji bio je Terkeš, ali lopta nikako nije htjela u Banićev gol. Na kraju ostalo je 1:0 za domaćina koji ovom pobjedom, nakon dva uzastopna poraza može biti itekako zadovoljan.

S druge strane, Josip Butić, trener Zadrana bio je izrazito nezadovoljan nakon ovoga dvoboja.

- Jednostavno više ne znam što bih rekao. Nadali smo se i vjerovali da ćemo u Sinju uspjeti izvojevati tri boda, a mi se u Zadar vraćamo bez iti jednoga. Ako bi momčadi pomoglo da se maknem i prestanem biti trener, ja sam to istog trenutka spreman učiniti. U Sinju je sve bilo idealno, teren odličan, lagana kišica, a na tribini se nije okupilo puno navijača Junaka. Vidjelo se da je domaćin od prve minute pomalo zbunjen i mi smo po prilikama već u prvih 45 minuta mogli voditi 4:0. Međutim, nama se oper dogodio nesretni gol koji smo vrlo rano primili i onda smo morali sustizati njihovu prednost. Činjenica je da mi golove primamo iz polušansi i da nas svaka greškica skupo košta, a s druge strane iz brojnih prilika ne uspijevamo poentirati. Ništa nam drugo ne preostaje nego nastaviti mukotrpno raditi, čekati da nam se vrate neki igrači koji nam nedostaju i nadati se da će se sreća ubrzo okrenuti u našu korist - kazao je u kraćem telefonskom razgovoru Zadrov strateg.

JUNAK- ZADAR 1:0

SINJ - Gradski stadion. Gledatelja: 200. Sudac: Teo Pavić (Split). Pomoćnici: Alen Jakšić (Solin) i Vice Vidović (Split). Strijelci: 1:0 Viduka (17'-ag). Žuti kartoni: Križanac, Vladislavić, Mornar, Vukadin (Junak); D. Župan (Zadar).

JUNAK: Banić, Vukadin, Mornar, Kovačević (od 38' Poljak), Vladislavić, Bandalo, Vuleta (od 46' Petranić), Križanac, Ćorić, Domazet (od 79' Santo), Prančević. Trener: Dragutin Čelić.

ZADAR: Gluić, A. Župan, Šimurina, Viduka, Smokrović (od 64' Josić), Pantalon, Pedišić, Colić, D. Župan, Terkeš, Blažević (od 73' Brlić). Trener: Josip Butić.