Invalidi rada žive na rubu siromaštva i bez povlastica

Foto: Zvonko KUCELIN

Udruga invalida rada grada Zadra iduće, 2017. godine, slavi 50. godišnjicu postojanja, trenutno broji oko 200 članova, a od osamostaljenja Hrvatske kroz udrugu je prošlo više od 1.100 osoba. Čanovi udruge osobe su mahom starije od 65 godina koje su udarale ekonomski temelj grada, no oni danas žive na rubu siromaštva, a i sam opstanak udruge upitan je zbog nedostatka financijskih sredstava za rad i održavanje tzv. hladnog pogona.

- Osim članarina, jedini priohod koji udruga ima je iznos od 10.000 kuna koji godišnje uplaćuje Grad Zadar. Zahvalni smo na tome, kao i na prostoru s pristupnom rampom za invalide i namještaju koji smo od Grada dobili na korištenje, ali nam je opstanak ugrožen jer sredstva s kojima na godišnjoj razini raspolažemo, jedva su dostatna za režije. Da ovaj prostor ne koristimo s još dvije udruge, pa ujedno i dijelimo s njima troškove, bili bismo već stavili ključ u bravu, kaže predsjednik udruge Mile Marić dodajući kako je udruga u lošem položaju otkako su iselili iz prostora koji su ranije koristili.

Ispostavilo se, kaže, kako je taj prostor vlasništvo države, a ne Grada pa su bili prisiljeni iseliti i ostali bez vrijednih prihoda od dvaju bankomata, koji su bili smješteni u tom prostoru. Zbog sve veće krize, udruga je ostala i bez donacija tvrtki, a zbog izmjene zakona o udrugama više nemaju pravo ni na sredstva od Zadarske županije.

Marić ističe kako invalidi rada, za razliku od drugih invalida, nemaju neke povlastice i pogodnosti, pa samim time opada i interes učlanjivanja u udrugu.

- Svi invalidi, osim invalida rada, u Zadru imaju pravo na besplatno korištenje usluga prijevoza autobusom, kaže Marić dodajući kako je u sedam godina na čelu udruge i sam u više navrata pokušavao postići dogovor s Gradom, odnosno pročelnikom Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dogovor da se ta nepravda ispravi, no bez uspjeha.

- Ova udruga radi po zakonu, provodimo sve što smo dužni, no ne možemo s ovako malim sredstvima funkcionirati, organizirati susrete, obilježavati događaje i slično. Koncem godine, konkretno 3. prosinca, obilježava se Svjetski dan invalidnih osoba, a 21. ožujka Nacionalni dan invalidnih osoba. Nama je s ovako malim sredstvima to nemoguće obilježiti na dostojanstven način. Na računu, naime, imamo još pet tisuća kuna, a to je taman za pokrivanje režija, ističe Marić dodajući kako je udruzi potreban stalni zaposlenik pravne struke, no da trenutačno nemaju niti privremeno zaposlenog volontera što su donedavno imali.

- Preko Zavoda za zapošljavanje imali smo tu do sada u ispomoći tri volontera na određeno, koji su dobivali 2.400 kuna mjesečno. posljednjem je istekao rok od šest mjeseci koliko mogu raditi u udrugama, a budući da imamo tehničku Vladu, sada čekamo formiranje vlasti da bismo dobili novu osobu na period od sljedećih šest mjeseci, govori Marić koji režije i svu ostalu papirologiju trenutačno rješava sam kako stigne i koliko može.

Marić ističe da je Udruga invalida rada grada Zadra jedna od ukupno 36 udruga na nivou države uključenih u krovnu organizaciju - Hrvatski savez invalida rada, a članica je i Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a posredno preko SOIH-a i svjetskog foruma FIMITIC sa sjedištem u Rimu.

- Apeliramo na Grad Zadar da nam isplati 10.000 kuna kako bismo mogli podmiriti režije. Također, apeliramo na sve fizičke, ali i pravne osobe da nam pomognu donacijama jer inače nećemo moći opstati što bi bila velika šteta za naše članstvo, a i činjenicu da smo jedna od najstarijih udruga u Zadru, ističe Marić.