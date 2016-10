Kreću zadarski megaprojekti vrijedni 1,2 milijarde kuna

Na zadarskom području u tijeku su radovi na nekoliko milijunskih projekata koji bi po završetku izgradnje trebali značajno pridonijeti, ne samo zapošljavanju više od tisuću ljudi, već i povećati zaradu, posebice u sektoru uslužnih djelatnosti, turizma i proizvodnje hrane. Kako je ove godine Zadar ponio i laskavu titulu najbolje turističke destinacije u Europi, a što je na naše područje privuklo rekordan broj turista, očekuje se kako bi interes za Zadar mogli pokazati i brojni novi investitori. Jedan od mega-projekata koji mnogi drže i povijesno važnim jest Nova luka Gaženica, gdje su u tijeku radovi na izgradnji nove zgrade putničkog terminala vrijedne 30 milijuna eura.

Polažući kamen temeljac prije dva mjeseca, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako razvoj Gaženice ne znači samo razvoj turizma, nego otvaranje novih radnih mjesta i to ne samo u Gaženici već i šire. Te radove izvodi Zajednica ponuditelja Strabag, planirani rok dovršetka je 14 mjeseci, a do završetka radova Lučka uprava Zadar raspisat će natječaj i izabrati koncesionara koji će upravljati dijelom te putničke zgrade. U konačnici, za nešto više od godine dana u Luci Gaženica, kako se to moglo čuti i iz usta čelnih ljudi Grada i Županije, radno mjesto na raznim poslovima trebalo bi pronaći oko 1.000 osoba. Ukoliko Gaženica postane homeport za kruzere na Jadranu, to bi svakako trebalo donijeti ogroman profit raznim djelatnostima, a ujedno i otvoriti prostor za nova radna mjesta.

I dok se u Gaženici već »praši« od radova, turska Dogus grupa, koja se s ulaganjima na zadarskom području većem od 100 milijuna eura u posljednjih nekoliko godina već nametnula kao vodeći ulagač na našem području, najavljuje početak radova na izgradnji hotela svjetski poznatog brenda Hyatt Regency na području nekadašnje tvornice Maraska i uz njega još i 115 luksuznih rezidencija te komercijalni dio s ekskluzivnim trgovinama, restoranima, yachting i dječjim klubom te cafe barovima. Ulaganje u hotel, rezidencije i popratne sadržaje vrijedno je 100 milijuna eura, a turski ulagači najavljuju kako će po završetku projekta tu otvoriti oko 170 radnih mjesta.

Gradi se i u Biogradu. Tamo je u travnju tvrtka Mirnovec park d.o.o. sa sjedištem u Biogradu na Moru, započela izgradnju prvog tematskog zabavnog parka u Hrvatskoj. Pripremna faza trajala je šest godina, vrijednost prve faze gradnje iznosi 15 milijuna eura osiguranih kreditima HBOR-a i Erste banke, a završetak radova očekuje se u svibnju 2017. godine. U mjestu Povljana na otoku Pagu gradnju autokampa Punta Nova na površini od 28 hektara i vrijednog 139,3 milijuna kuna, najavila je tvrtka Nova Camping d.o.o. Povljana u vlasništvu braće Zvonimira i Gorana Tudorovića iz Zadra, inače vlasnika tvrtke Effectus-Consulting za upravljanje i savjetovanje na području turizma, specijalizirane za kampove.

Jedan od strateških projekata Zadarske županije, a koji bi se uskoro trebao početi realizirati, je i Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Projekt je procijenjen na 385 milijuna kuna i riješit će potrebe gospodarenja otpada za stanovnike Zadarske i dijela Ličko-senjske županije. U roku od godinu dana od otvorenja tog centra sanirat će se sva odlagališta otpada na tom području. Projekt će se 90 posto sufinancirati novcem iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iz EU fondova osigurat će se sufinanciranje u visini 72 posto investicije, iz Fonda za zaštitu okoliša 18 posto, a Grada Zadar i Zadarska županija osigurat će 10 posto sredstava potrebnih za realizaciju projekta.