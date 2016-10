"Nismo se bojali, imali smo u sebi prkos i ljubav prema svome gradu!"

Foto: Vedran SITNICA

U tjednu obilježavanja Dana obrane grada Zadra zadatrske braniteljske udruge jučer su organizirale Spomen hodnju 1. linijom obrane Grada, od spomen obilježja na Trgu sv. Šimuna i Tadije na Bokanjcu do Dračevca, mjesta gdje i danas stoji pogođen tenk - simbol obrane Grada te Ploče u bunker Stipčević gdje je upriličena izložba.



Unatoč velikom broju udruga proizašlih iz Domovinskog rata, u nedjelju ujutro skupila se tek nekolicina branitelja koji su krenuli pješačiti 12 kilometara, koliko je prije 25 godina bila duga prva linija obrane Zadra. Moglo se prije početka same hodnje čuti kako se ove godine okupio najmanji broj sudionika. Oni koji su došli ponosno su, nakon kratkog prigodnog programa krenuli koračati prema Dračevcu.

Program započeo je himnom, nakon čega su pročitana imena svih poginulih branitelja i civila sa zadarskog područja.

- 6. listopad je bio važan dan za obranu Zadra i u tome smo uspjeli. Međutim, uvijek to ističemo, koliko je lijepo da se vidimo mi živi koji smo u tome sudjelovali, toliko je važno sjetiti se svih onih koji su dali svoje živote u obrani Zadra. 6. listopad 112 brigada kojom sam zapovjedao imali smo osam poginulih, a to dovoljno govori o neprijateljskom napadu, o njegovoj snazi, okrutnosti. U to smo vrijeme napadani sa kopna, od strane 9. kninskog korpusa, sa mora od tadašnje JNA i sa žestokom udarima zrakoplovstva po cijeloj liniji obrane od Ploče do Bokanjca. Neprijatelj je okrutno gađao spomenike, Bolnicu, dječji odjel, hotel Kolovare. Sve to su izdržali hrvatski branitelji tadac razvrstani u tri osnovne postrojbe koje su branile Zadar, 112. brigada, 4. gardijska brigada i policijske snage u postrojbi Poskoci, specijalna policija PU zadarske, uz pomoć mještana, samih Zadrana i mještana Ploča, Dračevca i Bokanjca, prisjetio se Marko Čulina, bivši zapovjednik 112. brigade.

Upravo su mještani imali značajnu ulogu jer su prije otpočinjanja borbi za obranu Zadra utvrđivali crtu obrane te su linijom talijanskih bivših bunkera uspostavili vezu i pripremili sve za napad koji se dogodio 4., 5. i 6. listopada.

Tijekom Spomen hodnje, u znak sjećanja, povorka se na putu do Dračevca zaustavljala na mjestima gdje su stradali branitelji i civili, pročitanja su njihova imena, palile su se svijeće i polagalo cvijeće.

- Vrijednost obilježavanja ovih događaja jest prenijeti ih na mlađe naraštaje, na srednjoškolce, sportske kolektive i sve one koji trebaju znati i cijeniti što je napravljeno prije 25 godina kako bi se Zadar dalje razvijao u slobodnoj i demokratskoj Hrvatskoj, napomenuo je Čulina.



Od 1. listopada do 8. listopada 1991. godine, ukupno je stradalo 45 vojnika i civila, a 202 ih je bilo teže i lakše ozljeđeno.

- Neprijatelja smo tada imali u samom gradu. 10-ak vojarni u Zadru bile su pod neprijateljkom okupacijom. Nešto vojarni smo od 14. rujna do 21. rujna osvojili i uzeli naoružanje, to su vojarna na Crvenim kućama, bivši dom JNA, bivši dom ratnog zrakoplovstva, hotel Iž, ali tri najveće, sadašnja vojarna Stjepan Radić, bivša vojarna Đuro Đaković, Ante Banina bile su utvrđene i iz njih je gađan grad i ubijani civili. Kninski korpus je došao do prve linije grada, pokušao ući u grad, ali uništavanjem tenka na Dračevcu, 6. listopada kojeg je uništio pripadnik 4. gardijske brigade Željko Vujić, zaustavljen je njihov napad i odustali su od daljnjih napada zbog velikih gubitaka u ljudstvu i tehnici. To je bila naša pobjeda koje tada nismo bili ni svjesni. Sada je želimo dostojanstveno obilježiti jer je ovo jedan od najznačajnijih datuma u povijesti Zadra, istaknuo je Čulina.

U ime organizatora, Ivan Matak, kazao je kako im je jučerašnji dan, dan ponosa, dan sjete, dan žala za prijateljima i suborcima.

- Svaku godinu sudjelujem u hodnji jer sam i sam bio sudionik obrane grada. Prije 25 godina smo se skupili, bili smo mladići u trapericama, bilo nas je određen broj, a imali smo možda 10 posto oružja za sve pripadnike. Mijenjali smo se na stražama, pomagali jedni drugima. Bio nam je ponos braniti grad, nismo se bojali, imali smo u sebi prkos i ljubav prema svome gradu što nas je na kraju i zadržalo, kazao je Matak.

Svake godine na obilježavanje obrane Dana grada Zadra dolazi i Ivan Perica Nambe, tajnik Udruge Termita. On je i pripadnik grupe koja je 1991. godine branila Bokanjac do Čubrijana prema Crnom.

- Bio sam u poznatom vodu Kruševo koji je bio u sklopu 3. bojne Imotski. Ponosan sam na današnji dan i na sve što hrvatska vojska i udruge čine za naše domoljublje i našu lijepu domovinu Hrvatsku, rekao je Nambe.