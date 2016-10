Ražanac proslavio Dan općine

Foto: Branko BOŽIĆ

Dan općine Ražanac i blagdan Gospe od Ružarija obilježeni su nizom svjetovnih i liturgijskih slavlja. Svečanosti su počele u subotu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Radovinu ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu te ispred spomen obilježja Galebovi u centru Ražanca.

Svečana sjednica Općinskog vijeća održana je u dvorani obnovljene knjižnice Juraj Baraković. Predsjednik OV-a Vlado Kovačević je uvodno zahvalio nazočnima na odazivu dodajući kako su imali prijevremene izbore, a nakon toga i burne sjednice. Pozitivnim je ocijenio to što u OV-u od 13 sjedi 9 mladih vijećnika. O proteklom jednogodišnjem radu i budućim pravcima razvoja govorio je općinski načelnik Nikola Miletić.

- Ovo je prilika da se ukratko osvrnemo na sve što je učinjeno u proteklu godinu dana te istaknemo što upravo radimo i kakvi su nam planovi za iduću godinu. Riješili smo veliki problem - dug prema Geodetskom zavodu iz Rijeke na osnovu nove katastarske izmjere. No, kako nismo došli samo da bismo vraćali dugove mi smo krenuli naprijed. Mislim tu na uređenje obalnog pojasa i plaža, javnu rasvjetu, biciklističke staze u Rtini, uređene javne površine, dodatno ulaganje u novoizgrađeni dječji vrtić u Ražancu, malu školu, opremanje igrališta za najmlađe u Garićima, Rtini i Jovićima. Financirali smo studentske stipendije, prijevoz srednjoškolaca, podupirali siromašne i socijalno ugrožene, rodilje, općinski DVD, naše KUD-ove, sportska društva. Kruna svega je izgradnja i početak rada novoizgrađenog dječjeg vrtića. Prilikom izgradnje vrtića devastirano je školsko igralište, a mi smo u Općini preuzeli obvezu izgradnje potpuno novoga objekta s južne strane vrtića i sigurno ćemo to napraviti već uskoro uz pomoć programa ruralnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Na isti smo način kandidirali uređenje središnjeg trga i rekonstrukciju parkirališta u Ražancu čiji će radovi koštati 591.246 kuna, istaknuo je načelnik Miletić dodajući kako je Općini u planu izgradnja novog cjevovoda od vodospreme Škulići do Ražanca te da je ishodovana građevinska dozvola, a uz Općinu Ražanac investitor će biti zadarski Vodovod.

- Krećemo i s izgradnjom mrtvačnice i kapelice na groblju u Ražancu te mrtvačnice, odnosno sobe za ispraćaj pokojnika u Rtini. U dogledno vrijeme krenut ćemo s gradnjom školskih sportskih dvorana u Ražancu i Radovinu. U tijeku su izmjene i dopune općinskog PP čime će se otvoriti mogućnosti realizacije za još nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata, naglasio je načelnik Miletić.

Svečana sjednica završena je uručivanjem ovogodišnjih općinskih javnih priznanja. Predsjednik OV-a Kovačević priznanja je uručio Anti Mataku iz Podvršja za osvajanje županijskog prvog mjesta u lovnom streljaštvu u disciplini trap i predstavljanju Zadarske županije na državnom prvenstvu, učenici četvrtog razreda OŠ Radovin Niki Uzelac za plasman u polufinale u "Zvjezdicama", vlasnicima OPG-a Matak Jagodi i Davoru Mataku iz Krneze za najrazvijenije poljoprivredno gospodarstvo na području općine te don Jerolimu Lenkiću za njegov dosadašnji svećenički rad kao i za promoviranje općine kroz knjigu "Župa Ljubač u prostoru i vremenu". Grb Općine i plaketu za dugogodišnje praćenje rada Općine Ražanac novinaru Zadarskog lista Branku Božiću uručio je načelnik Miletić.