Saljske legende pune su mitoloških bića, ne sramimo se ni Tolkiena

Jednog dana Lana Šarić je nazvala Antu Mihića sa željom da joj ispripovjedi priču o mitološkim bićima mjesta Sali na Dugom otoku. Razgovor je potrajao nešto više od dva sata, a u Mihiću je probudio i neka davna sjećanja.

- Ne znam kako je sve to došlo do Kazališta lutaka, a Lani Šarić sam ispričao sve čega sam se sjetio. Puno toga znam od djetinjstva, kad bi djed ili baka pričali lijepe ili strašne priče o mitskim bićima. A puno toga sam naučio od moga prijatelja Mišela Basiolija. Ja sam to njoj rekao, a ona je napravila izvrsnu predstavu o životu na otoku, ekologiji, odnosu ljudi i mitskih bića, kazuje nam Ante Mihić, svima poznati voditelj knjižnice Sali.

Napominje kako u njihovu mjestu postoji više mitoloških bića, a svaki ima svoje karakteristike. Mitološke priče postoje od davnina, vjerojatno otkad i Sali postoje, kaže Mihić. Zadržale su se, pak, sve do danas, tako da i današnje mame mitologiju prenose djeci.

- To vam je sve jedan paralelni svijet, uz normalan način života u Salima, i to me uvijek fasciniralo. Jedan stari Saljanin je sve zapisivao, a priča se povlači sve do naših dana. Saljani su živjeli svoje kršćanstvo, ali su istovremeno uz ognjište pričali mitološke priče, što baš i ne ide jedno s drugim, napominje Mihić, dodajući kako je puno čitao Tolkiena i njegovog „Gospodara prstenova", te je uvidio puno sličnosti s hobitima, orcima i svim njegovim bićima.

- U saljskim legendama postoji više mitoloških bića, primjerice pričali su mi kako postoje jutarnje i večernje vile. Postoje velika i mala bića, Peteročići su mala bića koja su također bila oformljena u male obitelji, a živjeli su zajedno u mocirama, u malim sobama koje su bile povezane s malim hodnicima, kako bi samo oni mogli komunicirati. Prema ljudima su bili vrlo skeptični. Kad bi im se netko približio, oni bi se sakrivali u šumarke, nisu željeli da ih nitko vidi, tako da je rijetko tko u Salima rekao da je vidio Peteročiće. Bili su vrlo lukavi, podozrivi, i ljudi su im zapravo smrdjeli, taj vonj ljudskog roda. Lana Šarić je to dobro naglasila, podvukao je ovaj knjižničar, koji je rekao kako su druga mitološka bića Orko, u vezi kojih je sada čuo drugu verziju priče.

- U nekim dijelovima Sali je Orko velika ptica, a u onoj temeljnoj priči stoji da je to bilo životinjsko biće, pola jarac pola čovjek, koji se od ljudi branio na način da bi ih zasuo svojim izmetom od glave do pete. Treće mitološko biće je Sliv, a njegova glavna karakteristika je da bi, kad bi mu se netko približio, usisao svo meso s njega, tako da bi ostale samo kosti. Onda bi puhnuo u njega, tako da bi ostao samo prah, prema onoj biblijskoj maksimi prah si bio, u prah ćeš se pretvoriti. Četvrto, možda najzanimljivije biće, je naziva Maljik. On bi obitavao u saljskom polju, blizu velike lokve. Kad sam bio dijete, najgori strah koji mi je mati utjeravala u kosti glasio je „Ne hodi u polje, Maljik će te". Taj strah nije me nikada prošao. Strahovi od djetinjstva ostaju do djetinje smrti. Maljik je bio najsličniji jednom Tolkienovom liku, naglašava Ante, dodajući kako mora postojati neka poveznica između Sali i Tolkiena.

- Ili je Tolkien bio ovdje ili je neki Saljanin došao kod Tolkiena, možda su ovuda Kelti prolazili. Ne znam, ali neka poveznica postoji, rekao je Mihić, koji navodi kako se ova bića nikad nisu susretala, osim u priči Kazališta lutaka Zadar, koju je Lana Šarić, prema njegovom mišljenju, fascinantno uskladila.

- Svako biće sa svojim karakteristikama se priključuje ovoj njezinoj priči. Mit je nekakav temelj iz kojeg svaki umjetnik može napraviti neki sukus svoje priče. To je ona jako dobro pogodila, da su se sva bića udružila protiv ljudskog roda, kao što je to uvijek s mitskim bićima. Nadam se da ćemo iz ove priče naučiti bar malo, da ne uništavamo prirodu, već da je čuvamo, naglašava Mihić. On će svakako nazočiti večerašnjoj premijeri, uz još poneke Saljane, a glumci Kazališta kutaka će pokazati koliko su savladali saljsku čakavicu.