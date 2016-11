Nisam znao kuda bih trčao i na koji način proslavio pogodak

Zadar je u subotu stigao do vrlo važnog troboda protiv Omiša koi ga je vinuo na treće mjesto trećeligaške ljestvice. Nije to bila "predstava iz snova" momčadi sa Stanova koja je jednim, ali izrazito vrijednim zgoditkom došla do ove pobjede. A strijelac tog pobjedonosnog zgoditka bio je mladi, 17-godišnji Mario Pedišić koji je u 31. minuti na asistenciju Želimira Terkeša iz kornera zabio loptu glavom u mrežu nemoćnog vratara Kulića. Nije tada Mario, inače, učenik četvrtog razreda Pomorske škole i to smjera nautičar, znao da će upravo njegov pogodak biti odlučujući u ovoj utakmici. Vjerovali su igrači Josipa Butića da će još pokojim golom "skršiti" otpor gostiju iz Omiša, ali lopta jednostavno nije htjela u suparničku mrežu. Na sreću, Zadar je imao raspoloženog Tomu Gluića na golu koji je u nastavku utakmice radio čuda i "spasio" ovaj zlata vrijedan trobod. Kako to obično biva red je da "junaku" subotnje pobjede, koju je obilježio svojim golom prvijencem u seniorskom uzrastu, damo priliku da se i sam predstavi putem Zadarskog lista.

- Znam samo da nisam od sreće znao kuda bih trčao i kako bih proslavio gol - kazivao je mladi Pedišić kada smo ga jučer dozvali na njegov mobitel.

- Kada sam vidio da je lopta završila u mreži Omišana, zadovoljstvo je bilo ogromno. Međutim, još je bilo 60 minuta utakmice pred nama i sama proslava gola nije dugo trajala. Pravo slavlje nastupilo je po završetku utakmice kada su mi svi redom, počevši od suigrača, trenera i ostalih prilazili i čestitali. Nije to mala stvar za mene da je moj gol i to prvi u dresu matičnog kluba odlučio pobjednika. Čestitke su nastavile stizati i sljedećih dana sa svih strana, posebno iz Pomorske škole koju pohađam.

Pokazalo se da je Omiš bio "tvrd orah" i nije puno nedostajalo da sa Stanova odnesu jedan bod.

- Svi smo vjerovali da ćemo uspjeti još poneki put zatresti mrežu Omiša. Imali smo u prvom poluvremenu nekoliko izglednih situacija pred njihovim golom, ali lopta nije htjela u gostujuću mrežu. Da smo tada zabili još barem jedan gol, vjerujem da bi se Omiš "raspao" i da bi utakmicu lako priveli kraju. Ovako nam se dogodilo da do zadnje minute strijepimo za rezultat.

- Zadar ima najkvalitetniju momčad u trećoj HNL - jug. Međutim, to moramo dokazati na travnjaku. Nismo najbolje ušli u ovu sezonu, ali kako vrijeme odmiče, ide nam sve bolje. sada smo trećeplasirana momčad prvenstva i ne kanimo se više spuštati niže od toga.