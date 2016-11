Pavličić: Državna matura monumentalna je besmislica

Foto: Vedran SITNICA

U sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige sinoć je u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar gostovao poznati književnik i akademik Pavao Pavličić.

Prof. dr. sc. Vanda Babić, izv. prof. Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru i moderatorica sinoćnje književne večeri, za koju su najveći interes pokazali zadarski srednjoškolci i studenti, pa se u dvorani tražilo i mjesto više, ovog popularnog hrvatskog književnika iz Vukovara predstavila je kao prozaika, feljtonista, književnog povijesničara i prevoditelja, ali i zaljubljenika u pisanje te dobitnika brojnih nagrada od kojih posljednju u lipnju ove godine - nagradu Vladimir Nazor za životno djelo na području književnosti za 2015. godinu.

Kako se osjećate kao najčitaniji hrvatski pisac danas, upitala je Babić Pavličića, na što joj je on odgovorio kako to ne odgovara istini.

- Nisam najčitaniji. Ja sam samo, prema statistikama, najposuđivaniji pisac u hrvatskim knjižnicama i bibliotekama, odgovorio je skromni Pavličić, iza kojeg je opus od 89 djela i još deset prevedenih naslova. Napisao je osam pripovjetki, 43 romana za odrasle, osam romana za djecu, brojne feljtone, eseje, znanstvene knjige, a okušao se i kao autor scenarija za filmove. Njegova djela danas se nalaze i na popisu obavezne školske lektire, a kao pisac najviše se istaknuo pišući kriminalističke romane za djecu i odrasle.

Kako se sinoć moglo čuti i iz isječaka iz njegovih djela koje su čitali zadarska glumica Gabrijela Meštrović Maštruko te Ivica Antić, Pavličić je u svojim romanima glavnim likovima nerijetko davao vlastite osobine, pa su oni često na neki način bili vezani uz knjige i književna zanimanja.

Na upit moderatorice književnik se izjasnio i o današnjoj državnoj maturi.

- To je monumentalna besmislica. Državna matura postojala je u austro-Ugarskoj pa možda i u Kraljevini Jugoslaviji. Tada nije bilo strukovnih škola, već samo gimnazije. Ideja je bila da se izjednače kriteriji u svim gimnazijama u zemlji. Ideja je bila i da zamijeni prijemni ispit za fakultete, a onda su ipak neki danas uveli i prijemne i to tri dana nakon mature. To na koncu ispadne da učenike obučavamo za specijalce, a ne studente, kazao je Pavličić i od publike zaradio gromoglasan aplauz, nakon što je misao završio riječima: "Državna matura ovakva kakva jest ne služi ničemu"!

Besmislenim je ocijenio i stihijsko tiskanje udžbenika te za sve navedeno okrivio državu koja nije donijela adekvatne propise.