Ražov uzorni vinogradar, Sitnici Zlatno pero

Foto: Arif SITNICA

Ni ovogodišnji 26. Međunarodni susret vinogradara i vinara Sabatina 2016., koji se od 3.- 6. studenog pod pokroviteljstvom RH Kolinde Grabar Kitarović i dr. Dragana Čovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održava u Neumu, u BiH, ne može bez predstavnika Zadra i Zadarske županije.

Već danas, četvrtak u večernjim satima, tijekom svečanog otvaranja na pozornicu će se popeti Mile Ražov iz Biograda i fotoreporter Zadarskog lista Arif Sitnica da bi među laureatima iz cijele Hrvatske i BiH primili laskava priznanja. Ražov titulu Uzorni individualni vinogradar, a Sitnica prestižno odličje - Zlatno pero za afirmaciju vinogradarstva, vinarstva, zadrugarstva i Sabatine kroz medije.

Sitnica je ujedno i dosad jedini koji je za svoje fotografije dobio Zlatno pero. Dosad su laureati bili isključivo novinari i urednici. Nijedan fotograf.

- Sitnica će ući će u anale, kaže i Želimir Bašić, predsjednik Povjerenstva za godišnje osobne i kolektivne nagrade Zadružnog saveza Dalmacije. Arif svojim fotografijama zna prenijeti ozračje i događanja bolje nego tisuće riječi, dodaje popularni Bašo.

Tko, makar i površno, prati naš List jasno mu je da je priznanje došlo u prave ruke.

- Ne bih puno pričao. Neka umjesto mene govore moje fotografije. Nagrada mi je podstrek za daljnji rad, a kako sam se relativno kasno počeo baviti fotografijom trudim se nadoknaditi propušteno, kaže samozatajni Sitnica, koji je u novinarstvu prošao sve faze od rada u tiskari i grafičkoj redakciji nekadašnjeg banjolučkog Glasa odakle ga je rat protjerao da bi, prošavši prognančku golgotu, za obitelji stigao u Zadar i pokucao na vrata Zadarskog lista.

-Sve što sam u fotografiji dosad postigao dugujem Zadarskom listu, kaže Arif.

Mile Ražov cijeli je život u vinogradarstvu i vinarstvu. Srednju poljoprivrednu školu vinarsko-vinogradarski smjer završio je davne 1961. godine u Poreču. Nakon završene škole zaposlio se u Biogradu u nekadašnjoj Poljoprivrednoj zadruzi, potom u Katastru. Ne krije da se jedno vrijeme i to profesionalno bavio i politikom - bio sekretar OK SKH Biograd. Nakon toga 1. veljače 1972. zaposlio se u Istravinu Rijeka gdje je punih 36 godina radio na promociji i prodaji vina. Kada je krajem 2007. godine otišao u zasluženu mirovinu posadio je svoj prvi vinograd i maslinik na predjelu Granda u Biogradu.

- Imam oko 1000 čokota. Dovoljno da proizvedem vina za obitelj i prijatelje, a tu nešto oko 400 do 500 litara i prodam ljeti turistima, otkriva Ražov.

- Domaće sorte daju najbolji kvalitet vina za naše pojmove. Možeš popiti litru vina poslije ručka bez problema, odaje Ražov i otkriva nam svoju "malu tajnu": - Meni je pokojni ćaća Vice u Škabrnji ostavio 600 panja starog vinograda. Nisam ga, nažalost, mogao obrađivati. S vremenom me sve više mučilo saznanje da sam iskrčio što mi je djed Ante posadio, a da ja osobno nisam posadio ništa. To me natjeralo da 1988. kupim zemlju i zasadim vinograd, i uz vinograd prvih 45 stabala raznih voćaka, među kojima 21 stablo masline, 10 bajama, 5 smokava, nešto marašaka, bresaka i drugih voćaka. Moja supruga Vera po ćaći Fabijan je porijeklom iz Zemunika a po materi Jordan je iz Vrsi. Ali rođena je u Slavoniji, u Piškorevcima blizu Đakova. Njeni su u Slavoniju otišli kao kolonisti. Njezinom ćaći i mom puncu Stojanu se Slavonija nije svidjela pa se vratio u Biograd i zaposlio kao pekar da bi 1953. privukao cijelu obitelj iz Slavonije u Biograd, pripovjeda Ražov koji je završio sve moguće škole i tečajeve, ispekao znanje someliera i član je Kluba someliera Hrvatske već više od 20 godina. Završio je tečajeve za vinara, vinogradara i podrumara. Bez njega ne prolazi nijedna degustacija ravnokotarskih vina, član je povjerenstva za ocjenjivanje vina u Polači i Stankovcima, član povjerenstva za ocjenjivanje podruma.

On, Sitnica i ostali laureati imat će prigodu proslaviti priznanja i primati čestitke odmah nakon svečanog otvaranja na Koktelu dobrodošlice gdje se, među ostalim, očekuju likeri i mješavine zadarske Maraske.

Međunarodni susret vinara i vinogradara Sabatina nastavlja se sutra i prekosutra nizom događanja uz stručne edukacije i aktualne teme, praktične radionice, degustacije vina uključujući i studijski obilazak hercegovačkih vinogorja i podruma od Međugorja preko Čitluka do Mostara. U planu je i posjet plantaži "Kameni vinogradi" u Bliznacima kao i domjenak u vinskom restoranu Romanca u Bišćem polju kod Mostara.

Sabatina završava u nedjelju 6. studenoga, a najzanimljivije će biti u subotu navečer kada se najboljima vinarima uručeju priznanja i proglašava šampion Sabatine 2016.

Super, još samo da Šampion bude netko od vinara iz Zadarske županije!