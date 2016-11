U Zadru predstavljeno hrvatsko izdanje knjige o Luki Modriću

Foto: Zvonko KUCELIN

U Kavani Lovre danas je održana promocija knjige "Luka Modrić - Trnovit put do svjetske slave". Knjiga je to čiji su autori španjolski sportski novinari Vicete Azpitarte i Jose Manuel Puertas koji su bili prisutni jučer na promociji i koji su nazočnima pokušali dočarati kako je uopće došlo do ovog djela. Na promociji knjige o Luki Modriću bio je prisutan njegov otac Stipe Modrić, kao i mnogi uvaženi uzvanici iz sportskog, političkoj i javnog života. Knjiga je napisana nakon razgovora ove dvojice sportskih novinara s dvjestotinjak sugovornika koji su svjedočili o vremenima i događajima kroz koje je prolazio Luka Modrić od ranog djetinjstva pa sve do velike slave u Real Madridu.

Priča je to o svladavanju prepreka i ljubavi prema nogometu, ali i samopouzdanju napornom radu i skromnosti ovog velikog nogometaša i čovjeka, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije koji je proglašen najboljim veznim igračem Primere. Put je to prepun teškoća čiji je protagonist postao jedna od najvećih zvijezda svjetskoga nogometa, nakon što je svladao nebrojene teškoće, od teškoga djetinjstva u izbjeglištvu u Zadru pa sve dok nije postao ključni igrač jednoga od najboljih nogometnih klubova na svijetu, Real Madrida.

- Iznimno smo ponosni što se promocija ove knjige događa u rodnom gradu Luke Modrića, Zadru. Zahvaljujemo se prevoditeljima i profesorici Ivani Lončar, obitelji Dominović i njihovoj izdavačkoj kući, a prije svega se zahvaljujemo obitelji Modrić na koju bi se mnogi mogli ugledati - kazivao je u uvodu Vicente Azpitatre.

- Ideja o ovoj knjizi nastala je u vremenima prilagodbe Luke Modrića u Real Madridu, u toj prvoj godini koja je bila iznimno teška za njega i u kojoj je bio izložen velikom pritisku španjolskih medija. Slobodno mogu kazati da smo Luku tada branili samo njegova majka i ja. To što on u ovome trenutku predstavlja u Real Madridu realizirano je prije dva tjedna kada mu je produžen i poboljšan ugovor, i kada je proglašen najboljim veznim igračem na svijetu. Već sada u anketama navijača Real Madrida Luka Modrić zauzima mjesto među najboljih jedanaest svih vremena. On je već sada postao legenda najvećeg kluba na svijetu, ikona Real Madrida. Blizak sam predsjedniku Florentinu Perezu koji mi je otvoreno kazao da je transfer Luke Modrića u Real Madrid najveći u povijesti ovoga kluba. Nadam se i vjerujem da će Luka svojim igrama za Real Madrid i hrvatsku nogometnu reprezentaciju još puno godina uveseljavati nas u Španjolskoj i sve vas u Zadru i Hrvatskoj.

Nazočnima se obratio i Jose Manuel Puertas koji je kao jedan od dvojice autora također dao svoj pečat ovoj promociji.

- Kao i moj kolega Vicente iznimno sam ponosan što se promocija događa u Zadru, Modrićevom rodnom gradu iz kojeg je ova priča i krenula. Ovo je jednostavno priča koja je trebala biti ispričana. Luka Modrić je najbolji igrač Real Madrida i uz to najnezamjenjivi njegov nogometaš. U Španjolskoj su iznimno cijenjeni nogometaši koji dolaze s ovih prostora, posebice iz Dalmacije koja je nepresušno vrelo vrhunskih nogometaša i sportaša. Još bih samo naglasio da je Luka Modrić, osim što je vrhunski nogometaš, prije svega čovjek kojeg krasi iznimna osobnost i skromnost. Ovo nije priča o velikim novcima koje Modrić zarađuje u Real Madridu, naprotiv, ovo je priča o čovjeku koji se unatoč svemu nije promijenio i kojeg krase najbolje ljudske osobine.

Biografija hrvatskog nogometnog idola nakon Zadra bit će predstavljena i na promociji 8. studenog 2016. na zagrebačkom sajmu Interliber, također u organizaciji tvrtke Sport Event.