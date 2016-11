Zadrani izgubili drugu uzastopnu utakmicu kod kuće

Foto: Zvonko KUCELIN

Košarkaši Zadra poraženi su sinoć u dvorani Krešimira Ćosića od Igokee u 8. kolu ABA lige. Teško je nakon utakmice bilo skupiti dojmove i reći jesu li Zadrani zaista zaslužili ovaj poraz. Koliko su krivi oni sami, koliko suci koji su se u posljednjoj četvrtini potpuno pogubili, a koliko gostujući igrači, koji do zadnje dionice nisu pokazali ništa specijalno, a onda su najvažniji dio utakmice odigrali bez greške. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 31. minuti. Naime pri vodstvu Zadra od +4, Vladović je u posljednjoj sekundi gostujućeg napada napravio prekršaj na trici, što mu je bila četvrta osobna, a odmah su mu suci dosudili i tehničku radi prigovora, što mu je bila peta osobna. Gosti su pogodili tri slobodna bacanja i odmah u napadu dali koš i dodatno i s -4 stigli na +2 i tu je sve otišlo u krivom smjeru.

Nakon toga napad Zadra više nije postojao, a onda su suci krenuli kompenzirati tu odluku pa su gostima sudili apsolutno sve, izbacivši im dva startna centra. Ipak, problem je u tim trenucima bio zadarski napad, koji bez Vladovića nije više funkcionirao, dok je s druge strane, obrana, umjesto da bude u završnici utakmica najbolja, bila je najpropusnija, pogotovo kod branjenja "pick&rolla". I Zadrani jednostavno nisu više imali šanse dobiti tu utakmicu.

Dobar početak

Vladović, Brzoja, Mazalin, Ramljak i Marinković činili su prvu petorku Zadra što znači da je Ivan Ramljak igrao na poziciji četiri. I baš je Ramljak postigao prvu tricu, a to je nagovijestilo i odličan period Zadra, koji je u utakmicu krenuo s odličnom obranom. Vladović je pogodio za 9:2, a Ramljak svoju drugu tricu za 12:4. A do četvrte minute svih pet zadarskih startera je pogodilo koš, jer je Brzoja pogodio za 14:4. Nisu igrači Igokee imali rješenja za vrlo čvrstu obranu Zadra pa je trener gostiju bio primoran pozvati minutu odmora.

Bolje su reagirali gosti nakon toga. Najbolji igrač gostiju, organizator igre Robinson povezao je osam poena, od čega dvije trice i u tri minute je Igokea stigla do 18:14. Pomoglo je gostima i nekoliko nerezonskih šuteva Zadra pa je i Ante Matulović morao vrlo brzo pozvati svoju minutu odmora.

U tim trenucima predstavljao je problem što je Jakov Vladović dobio drugu osobnu pogršku pa je Matulović morao izvući svog prvog "playa", što je stvorilo probleme Zadru u napadu, ali zato je obrana odrađivala svoj posao pa Igokea jednostavno nije mogla doći do lakih šuteva. Iako je Robinson povezao osam poena, nije nikako mogao doći do daha, prije svega jer ga je "stisnuo" Ivan Ramljak, a na "pick&roll" zadarski centri su čvrsto iskakali i to je donoslilo ploda.

A problemi su nastali kada je na početku druge četvrtine Matulović izvadio Ramljaka, a Vladović se nije vratio u igru. Zadrani su bez Vladovića imali problem u napadu, što je rezultiralo s dvije izgubljene lopte, a bez Ramljaka, Igokea je odmah počela stvarati višak i to su iskusni gosti kaznili s tri uzastoone trice (dva puta Radivojević, jednom Pašajić) i već nakon 90 sekundi igre u dugom dijelu poveli.

Čim se Vladović vratio, već je prva akcija imala smisla i Barać je pogodio tricu. Nakon toga je pogodio i Brzoja i to nakon ponovo odlične akcije koju je započeo Vladović, a asistirao Krajina. Vladović je radio sve za Zadar. Postigao je šest koševa za redom i dodao asistenciju u tranziciji za Brzoju i Zadar je nakon mini-serije otišao na 38:33. Rikić je pogodio za prekid Zadrove serije nakon post igre.

Ipak, koliko god je Zadar igrao u pojedinim trenucima dobro u napadu, toliko je radio i početničke pogreške, koje su gosti redovito kažnjavali. I umjesto solidnog vodstva, Rikić je je u 18.minuti nakon dodatnog bacanja doveo goste i u vodstvo (42:40). Novom tricom Radivojevića Igokea je na poluvrijeme otišla sa 47:44.

Treća dionica

Velik dio treće četvrtine igralo se "koš na koš". Igokea je mješala sistem obrane, koja i nije bila Bog zna koliko agresivna, dok je Zadar igrao obranu kao u prvoj dionici, kada je Ramljak radio dobre stvari. S drugom tricom Mazalina Zadar je u 26.minuti imao 57:53, a nakon toga je imao nekoliko prilika povećati prednost. Ipak Igokea se vraća, ali važnu tricu pogodio je Boris Barać s istekom vremena u trećoj četvrtini za 65:61. A ogroman problem se dogodio u 31.minuti kada je Vladović napravio prekršaj s istekom napada, a nakon toga je Vladović dobio i tehničku pogrešku, što mu je automatski bio peti, odnosno isključujući prekršaj. I gotovo cijelu četvrtinu je Zadar je morao igrati bez najvažnijeg igrača. Šibalić je zabio tri slobodna bacanja, jer je prekršaj bio na trici, a nakon toga je u istom napadu Micović pogodio koš i dodatno bacanje i Igokea je u jednom napadu s -4, stigla na +2 (67:65). Nije Zadar iskoristio niti idući napad, ali gosti jestu i osam minuta prije kraja poveli su 69:65. Osim toga Zadar je bio u bonusu, a Igokea nije. Izbacio je sudac nakon toga i Lovru Bašića iz gledališta, koji je psovao suce. Ne treba niti govoriti kakvu je to reakciju izazvalo kod zadarskih navijača, koji su od tada bila vrlo glasna podrška Zadru. U iduča dva napada suci su sudili prekršaj gostima i to nakon promašenog šuta, što je Zadranima dalo četiri slobodna bacanja, od kojih su tri iskoristili. Ipak, nakon toga Micović sve vraća jer pogađa koš i dodatno bacanje. Jedno bacanje pogađa i Krajina, a nakon toga i Marinković jedno za 73:75 četiri minute prije kraja.

Kompenzacija

U tim trenucima suci su se pogubili i krenuli kompenzirati pa su izbacili dva centra Igokee radi pet osobnih pogrešaka. No, treći centar, Rikić skače u napadu nakon promašaja Robinsona i povećava na 77:73. Promašio je tricu Ramljak, a 2:50 prije kraja, sa istekom napada, pick&roll su napravili Fortenberry i Rikić. Strana pomoći nije postojala i centar gostujućeg sastava ima lagan zadatak, položiti za 79:73.

Marinković je tada pogodio, a s druge strane otvorenu tricu promašuje Robinson. Na žalost Zadrani ipak ne uspijevaju iskoristiti idući napad, a na drugoj strani, ponovo na isteku napadu, Ramljak radi prekršaj nad Fortenberryjem, koji pogađa samo jedno slobodno bacanje, a nakon toga nakon solo akcije poentira ponovo Ramljak za 80:77, ali s druge strane novu "pick&roll" akciju koristi Rikić koji pogađa za 82:77. Zadar se ne da, i nakon promašaja Barać u napadu skaće Ramljak za 82:79. Nakon toga prekršajima i brzim koševima Zadar pokušava preokrenuti tijek događaja, ali gosti su izuzetno mirni s linije slobodnih bacanja i do šanse za pobjedu Zadar nije došao.