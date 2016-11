Zadrani, u petak glasujte za Šimu i Igora!

Foto: Zvonko KUCELIN

Odbrojavanje je počelo - zadarski jedriličari, zlatni olimpijci, Šime Fantela i Igor Marenić u konkurenciji su za nagradu Rolex Word Sailor of the Year. Za nagradu za najboljeg svjetskog jedriličara prvi put u povijesti, osim žirija sastavljenog od članova iz nacionalnih saveza jedriličarskog sporta, te sudionika same večere na kojoj će biti dodjela, glasovati može i publika.

Konkurencija je jaka, a do proglašenja pobjednika u čevrtak, 8. studenoga, u Casa Llotja de Mar u Barceloni, koja će ugostitit Svjetsku godišnju konferenciju u jedrenju 2016., ostalo je još svega tjedan dana.

U petak, 4. studenog, publika će biti pozvana da točno u 12 sati svoj glas dade za najboljeg svjetskog jedriličara ili jedriličarski tim, te jedriličarke ili jedriličarsku ekipu. Glasovanje će biti otvoreno 72 sata na sailing.org, čime će se publici omogućiti da kaže svoje mišljenje tko je ove godine zaslužio najprestižniju nagradu jedriličarskog sporta.

Uz Šimu Fantelu i Igora Marenića u konkurenciji muškaraca za nagradu su Peter Burling i Blair Tuke (Novi Zeland), Santiago Lange (Argentina), Giles Scott (Velika Britanija) i Damien Seguin (Francuska). U konkurenciji žena nominirane su Marit Bouwmeester (Nizozemska), Cecilia Carranza Saroli (Argentina), Martine Grael i Kahena Kunze (Brazil), Hannah Mills i Saskia Clark (Velika Britanija) te Charline Picon (Francuska).

- Bila nam je želja da iza olimpijade barem budemo na toj prestižnoj listi i već to nagrada je sama po sebi, osobito u tako uvaženom društvu i u olimpijskoj godini kad ju je zapravo najteže osvojiti. Naravno da bi bilo odlično kad bismo pobijedili, imali smo stvarno vrhunsku godinu iza sebe, osvojili smo prvo jedriličarsko olimpijsko zlato u povijesti Hrvatske i svjetsko zlato i ovo su sada slatke brige kako ćemo proći na ovom natjecanju, rekao je Šime Fantela, naglasivši kako svakako idu u Barcelonu na svečanost dodjele, a kako bi tamo i slavili potrebna im je i pomoć njihovih sugrađana koji su ih uvijek podupirali u karijeri.

- Pozivamo Zadrane da nam daju glas i da promoviramo Zadar i na taj način, ali i da još jednom ovu vrhunsku godinu, najbolju u našoj karijeri, okrunimo ovom nagradom, pozvao je Šime.

Rolex World Sailor of the Year Awards dodjeljuje se od 1994. godine, a među dobitnicima su najveća imena svijeta jedrenja. Prvi dobitinici ove nagrade bili su Nizozemac Peter Blake i Britanac Robin Knox-Johnston te Španjolka Theresa Zabell, dok su lani ovu nagradu ponijeli Novozelanđani Peter Burling i Blair Tuke te Britanka Sarah Ayton.