Glavata želva nije imala toliko sreće kao Bumbo

Šetajući posedarskom obalom Dragan Bolić je u utorak naišao na vrlo neugodan prizor - mrtvu morsku kornjaču, glavatu želvu. Ovu ugroženu morsku životinju na stijenje je izbacilo more, a kako su truležne promjene, koje je pratio i intenzivan, vrlo neugodan miris, bile uočljive, za pretpostaviti je da je nesretna životinja stradala danima ranije.

Bolić je odmah o pronalasku obavijestio suprugu Brankicu, a ona zadarskog veterinara Marina Mirčetu, zaduženog za ove, u našem moru, rijetke životinje. Bolići inače već imaju iskustvo s morskim kornjačama. Stekli su ga prije četiri godine kad su trojica njihovih sumještana pronašli živu glavatu želvu nedaleko crkvice sv. Duha. Bila je omamljena i na umoru jer je temperatura mora bila niska za ovu osjetljivu toplovodnu vrstu. Iz instituta za morske kornjače u Puli dali su im tada naputak da kornjaču stave u neku posudu s toplom vodom, idealno od 17 stupnjeva Celzijusevih, pa je tako dospjela u centar Posedarja, pizzeriju u vlasništvu Dragana i Brankice Bolić.

- Baš mi je žao da je ova kornjača nastradala. Kad sam je vidjela, odmah me podsjetila na mog Bumba. Bio je sa mnom svega jedan dan, ali kako sam po naputku veterinara doslovno 24 sata bdjela uz njega i dolijevala mu toplu vodu kako bi preživio, te su mi životinje posebno prirasle srcu. Uspjeli smo ga spasiti i on danas negdje pliva, živi..., prisjetila se Brankica iskustva s glavatom želvom iz veljače 2012., koji je ime dobio po njezinu sumještaninu koji ga je prvi ugledao - Marinu Boliću zvanom Bumbo.

- Kad sam veterinaru opisala u kakvom je stanju ova kornjača, rekao mi je da je vežemo konopcem i odvučemo čamcem na pučinu. Već se počela raspadati, pa je bilo kasno za utvrđivanje uzroka smrti. Napravili smo to, a onaj neugodni miris još mi je u nosu. Uh, skoro sam povratila, ispričala nam je Brankica koja nam je ujedno i ustupila fotografije pronađene životinje teške 20-ak kilograma. Po njezinoj veličini može se procijeniti kako ima oko 70-80 godina, a inače morske kornjače žive prosječno sto godina. One koje dolutaju u Jadransko more na svijet dolaze u grčkom moru, a za svog života preplivaju Atlantik nekoliko puta.

Od veterinara Mirčete saznali smo kako je prije svega mjesec dana mrtva želva isplivala i u plićaku u Sv. Filip i Jakovu, a od početka ljeta zabilježen je jedan slučaj u moru kod Pašmana i dva kod Vira. U rujnu je bračni par iz Zadra pronašao želvu u moru uvale Bregdetti, no ubrzo je uginula pa posedarski Bumbo i nadalje ostaje rijedak primjer kad ove životinje ipak prežive svoje havarije.