Hrvatska tehnika za obranu od agresivaca popularna i u Zadru

Urbana sistem obrana je bez prevelikih tehnika, odnosno najučinkovitija samoobrana, a najsličnija je krav magi te se može vježbati i u Zadarskoj županiji

Foto: Vedran SITNICA

U svijetu, gdje nasilje postaje dio naše svakodnevice s kojom se susrećemo, nameće se logično pitanje kako se obraniti od napada uličnog huligana ili jednostavno osobe kojoj je karakterna osobina - agresivnost. Urbana sistem jedinstvena je obrambena sportska disciplina, koja ulazi u kategoriju borilačke vještine, a izvorno je nastala baš u Hrvatskoj. Hrvoje Ćurković, nositelj je narančastog pojasa i jedan je od onih koji su se u Zadarskoj županiji bave urbana sistemom, ali uz to i prenosi znanja mlađima, te svima onima koji žele naučiti kako se braniti i obraniti od agresivaca. U Ogranku Gradske knjižnice Arbanasi jučer su predstavljene sve posebnosti ove borilačke vještine, kao i situacije u kojima se pojedinac može naći kada je s druge strane agresivni pojedinac i netko tko vas fizički napada.

- Ova vještina nastala je 2000. godine, a njen je autor Miro Zdunić, profesor iz Zagreba koji se 40 godina bavi različitim borilačkim vještinama, dok je urbana sistem obrana bez prevelikih tehnika, odnosno najučinkovitija samoobrana. Ja sam preko prijatelja čuo za ovo i s 35 godina je sve započelo, ispričao je Ćurković iz kluba koji je registriran u Zemuniku, ali se treninzi održavaju u Bibinjama.

Među članovima je većinom generacija plus 30 godina, a kako ističe Ćurković u budućnosti će znanje ovakve vještine biti sve potrebnije i to osobito ženama. Dobne granice za treniranje nema, pa tak na treninge mogu doći svi od djece do svih onih koji imaju više ili manje kondicije, jedini je preduvjet volja i želja da se svladaju osnove ove vještine.

- Dobro je znati ovu vještinu, a prilagođena je svima jer je kombinacija više vještina i najbliža je krav magi. Ispiti se polažu u Zagrebu, a i već postoji nekoliko aktivnih klubova u Hrvatskoj, naglašava Ćurković.

Petar Režan, koji je prvi u Zadarskoj županiji počeo trenirati urbana sistem, a inače je i trener u bibinjskom karate klubu pokrenuo je osnivanje kluba u kojemu se trenira urbana sistem, čije je trenutno sjedište u Zemuniku.

- Urbana razvija sve ono čega više u karateu nema jer zbog toga što je postao sport u kojemu postoje pravila puno toga izbačeno. U urbani nema pravila i zato je to još uvijek vještina, a ne sport, ali svakako je danas dobro poznavati, naglasio je na kraju Režan.