Jurica je dokazao da može više nego što je to birokracija smatrala

Klaudija Milin, majka je 31-godišnjeg Jurice koji ima sindrom Down, ali je poznat većini Zadrana kao vrlo aktivan mladić jer je zaposlen, a i bavi se plivanjem

Foto: Vedran SITNICA

U organizaciji Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru, a u prigodi obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Novom kampusu održano je predavanje na temu Down sindrom: pogled stručnjaka i majke.

O iskustvima rada s djecom koja su rođena s promjenama na 21. kromosomu govorila je Tina Colić, učiteljica edukatorica-rehabilitatorica, koja u Osnovnoj školi Voštarnica svakodnevno sva svoja profesionalna iskustva usmjerava prema ovoj posebnoj djeci. Unatoč tome što Down sindrom nije nepoznat pojam, još uvijek su brojne predrasude s kojima se roditelji susreću kada pokušavaju ostvariti neko od prava koje pripada njihovom djetetu.

- Djeca koja su uključena u programe rane intervencije od vrtićke dobi lakše se nose s problemima koja ih čekaju u njihovoj okolini. U našoj školi djeca se osposobljavaju za što samostalniji život, ali što se tiče zapošljavanja, nažalost, tu nastaje problem koji leži u kategorizaciji, a njih diktiraju zakoni, kazala je Colić. U susjednim zemljama EU djeca koja su rođena s Down sindromom od samog početka školovanja imaju osobnog asistenta koji s njima radi i pomaže im, te se stoga oni i lakše integriraju u društvo i samostalniji su u svakodnevnom životu. Trenutno u OŠ Voštarnica polovina od 70-oro djece ima sindrom Down, ali kako ističe Colić veliki teret je još uvijek na roditeljima jer je zakonska regulativa neprilagođena stvarnim potrebama djece.

- Od prvog dana smo se prema Jurici ponašali kao prema sasvim normalnoj bebi, iako je on bio drukčije dijete. Kad je završio školu nakon godine dana pauze počeo je raditi u jednom trgovačkom centru i dokazao je kako može više nego što je to birokracija smatrala. U međuvremenu se počeo baviti plivanjem, a trenutno radi u jednom restoranu, pa nije mogao doći na ovo predavanje. Jurica živi punim plućima, a ja sam kreirala svoj i njegov život tako da može napredovati. U svemu mi pomaže vjera u njega, dosljednost i upornost, a najteža mi je bila borba s birokracijom, ispričala je Klaudija Milin. Sve aktivnosti u koje se Jurica uključivao, kako je kazala njegova majka, bile su njegova želja, jer je uvijek bio hiperaktivno dijete i volio je sport.

- Jurica ima trenera koji je poseban, ali on je i uporan i želi biti dobar u sportu. On nikada neće priznati da nije dobar u nečemu i u to ga nitko ne može uvjeriti. Jurica ima mlađu sestru, koja je za njega autoritet, a imao je i starijeg brata koji mu je bio podrška. Nije razlog da vas netko podcjenjuje zato što imate Down, zaključila je Klaudija Milin.