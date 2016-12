Mosa čeplo

Ritual spuštanja gramofonske igle u žljeb ploče više ne asocira na romantiku za prošlim, slojeve prašine i vremena. Vratili su ga zaljubljenici u prepoznatljiv zvuk koji može reproducirati samo vinil: glazbenici, rock i retro frikovi, diskografi u panici od mp3 virusa ili tek nadobudni hipsteri. Kako bilo, ploča se vratila, a s njom i Škembo.

Legendarni zadarski audiofil, rocker i DJ, pozdravljan isključivo nadimkom, svake subote u Caffe baru Rio u Varoši gostima kafića pušta samo ploče.

Mosa čeplo - reći će Škembo u svom stilu, dok s omota ploče čita uspomene i imena mjesta. Jer popis pjesama ionako već zna.

Svake subote u Rijo se ne dolazi se na "Vinyl party" nego na "Vinil partiju", a pozivnice se ne dijele društvenim mrežama. Za to će se pobrinuti dobri stari SMS upućen prijateljima i znancima.

Povijest bluesa i rocka, svjetskog i zadarskog, Škembo svako malo podijeli s gostima. Ali nema puno vremena jer puštanje ploča nije traljav posao kao s mp3-cama.

Na redu je Edgar Winterov "Roadwork" i simbolična "Still Alive and Well"...