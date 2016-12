Pakete za Vukovar možete donijeti još u ponedjeljak pred školu "Benje"

Foto: Vedran SITNICA

U subotu se od 9.30 do 13.30 sati na Narodnom trgu održao glazbeno scenski program u sklopu 20. Humanitarne akcije Vukovaru Za dar. Nastupila su 32 izvođača - zadarske klape, solo pjevači, zborovi... Na postavljenim štandovima građani su kupovali suvenire koje su izradila djeca, a mogli su donijeti i svoje pakete za pomoć Vukovaru.

Osim na Narodnog trgu, građani su svoje donacije mogli donijeti u OŠ Šimuna Kožičića Benje, a ukoliko to još niste učinili, a želite, možete to učiniti u ponedjeljak, 5. prosinca, od 7 do 8.30 sati ispred škole uoči polaska konvoja s pomoći za Vukovar.

Dobro vrijeme i subotnja špica nakon početka Adventa osigurali su veliki broj ljudi na Narodnom trgu koji su donacije mogli ostavljati uz zvuk pjesama brojnih zadarskih izvođača.

Humanitarna akcija "Vukovaru Za Dar" održava se tradicionalno u organizaciji Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara Zadar, Zadarske županije i Grada Zadra uz sudjelovanje djece osnovnih i srednjih škola te vrtića, a usmjerena je obiteljima u Vukovaru koji žive u socijalno teškim uvjetima.

Kako je na nedavnoj konferenciji za medije istaknula počasna predsjednica Udruge časna sestra Melhiora Biošić, ljudi u Vukovaru žive u teškim uvjetima, a Caritas Vukovarske nadbiskupije skrbi o velikom broju obitelji.

Svi koji su u mogućnosti mogu donirati i novčana sredstva i to Caritasu vukovarskog dekanata - Župa sv. Josipa, Vukovar na IBAN račun: HR0725000091102034879 KOD Hypo Alpe Adria banke d.d. Vukovar.