Plantak: Mi svaki puta moramo svih 40 minuta gristi u obrani

Kada se utakmica lomila, mi smo bili pravi i radili smo dobre stvari u presudnim trenucima. Obranu smo odigrali odlično, a kasnije nam se i dodatno otvorilo u napadu - rekao je Mazalin

Foto: Zvonko KUCELIN

Završilo je 93:74, a Lovro Mazalin, jedan od najboljih igrača Zadra u jednoj od najvažnijih utakmica sezone, smatra da je pobjeda mogla i trebala biti još izraženija.

- Žao mi je što pobjeda nije bila viša i što konačni rezultat nije preslika stanja na terenu - istaknuo je mladi igrač Zadra, koji ove sezone igra svoju prvu pravu seniorsku sezonu. A posudba iz Cedevita za sada se pokazala kao dobra stvar i za Zadar i za Mazalina.

- Dobro je. Nastojim svaku utakmicu biti sve bolji. Nastojim iz dana u dana učiti i raditi na sebi. Trener mi je dao slobodu, a suigrači podršku. Osim toga kada odigraš ovako dobru obranu, napad sam od sebe dođe.

A protiv Karpoš Sokolija mladi Zagrepčanin je odigrao na vrlo visokoj razini. Postigao je 19 koševa, zabio dvije trice, bio odličan kada se utakmica lomila, a dobrom napadačkom učinku nadodao je i šest skokova i jako dobru obranu, koja do sada i nije bila jaka karika, kako za Mazalina, tako i za cijelog Zadar.

A bolji početak i bolju prvu utakmicu na klupi Zadra nije mogao zaželjeti trener Neven Plantak. Pobjeda u vrlo važnoj utakmici. Razigran napad, odlična obrana i to je pogotovo važno ako uzmemo u obzir činjenicu da je Zadar bio katastrofalna obrambena momčad u ovoj sezoni.

- Do minutu prije kraja, kada su u igru ušli mladi igrači, primili smo samo 65 koševa. I to je jako dobro - kaže Plantak, koji, priznaje, i nije previše razmišljao o koš razlici i eventualnom krugu s Karpoš Sokolijem na kraju prvenstva.

- Mislim da će +19 biti dovoljno.

- To je presudilo. Igrači su me poslušali i pozitivno odgovorili na moje zahtjeve. Čak me je začudilo što su jako brzo pohvatali neke stvari za koje obićno treba više vremena. Odlično smo odreagirali u tom segmetnu, bili smo im stalno na ruci, a iz dobre obrane odlazili smo u kontre i polukontre. Ramljak, Mazalin, Vladović i Brzoja to su dobro koristili. Ja od svoje momčadi očekujem da svih 40 minuta igra obranu na ovoj razini. A što se tiče napada, naravno da će biti boljih i lošijih dana i da nećemo svaki puta zabiti 93 koša, ali u obrani moramo ginuti stalno. Protiv Karpoša su svih osam igrača reagirala izvanredno, a dovoljno je spomenuti učinak Vraneša koji je sa 205, čuvao Perryja, koji je jako brz igrač i odličan asistent, a on u tom periodu nije imao niti jednu asistenciju i niti jedan koš.