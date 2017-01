Ivi Gregovu istekao mandat na čelu Ureda državne uprave u Zadru

Foto: Marin GOSPIĆ

Ivi Gregovu, predstojniku Ureda državne uprave u Zadru jučer je istekao četverogodišnji mandat koji mu je povjerila bivša SDP- ova vlada, nakon što je s te dužnosti razriješen dotadašnji predstojnik Damir Valčić.

Imenovanje tadašnjeg HNS-ovca bila je očekivana odluka s obzirom da je Gregov dugogodišnji član ove stranke te je u podjeli kadrovskog kolača sa SDP-om dobio ovu atraktivnu fotelju. S ovoga je mjesta 3. siječnja 2013. godine morao otići HDZ-ovac Damir Valčić, a Gregov i Valčić samo su zarotirali svoja mjesta, budući da su jedan drugome bili zamjenici. Valčić je danas voditelj Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove u Uredu državne uprave.

Kako su se i njihove stranke izmijenile na vlasti na zadnjim parlamentarnim izborima, izvjesno je kako Gregov broji zadnje dane na dužnosti predstojnika Ureda državne uprave, a pitanje koje mnoge "muči" ovih dana je - tko će ga naslijediti?

Lokalni će HDZ na ovu dužnost svakako postaviti svoj pouzdani kadar nakon što je ovu državnu ustanovu četiri godine držao HNS. Skorašnjim odlaskom Emila Bilića s funkcije ravnatelja Lučke uprave Zadar, uskoro i Ive Gregova, predstojnika Ureda državne uprave, HDZ-u su se otvorila dva atraktivna mjesta kojih su se, kao i ostalih nakon pobjede SDP-ove koalicije, na pretprošlim izborima morali odreći.

Ukoliko se Ivo Gregov i kandidira za još jedan mandat, vjerojatno je to unaprijed izgubljena bitka, zbog čega je i razumljiv njegov odgovor na pitanje hoće li se javiti na natječaj kojega bi Vlada uskoro trebala raspisati:

- Ne znam još ništa, ne razmišljam o tome - kazao nam je Gregov koji je dolaskom HDZ-ove vlasti ipak malo racionalniji u pogledu svoje pozicije s obzirom da nam je u rujnu ove godine rekao: "Prije se ljude smjenjivalo po političkoj pripadnosti, siguran je da su ta vremena prošla i da nova vlast to neće raditi. Valjda su važniji rezultati nego stranačka pripadnost, pa ne mogu nekoga smijeniti tek tako, treba imati neki razlog za to" - poručio je Gregov novoj vlasti, no HDZ navodno već bira njegova nasljednika.

Naime, Gregov je već preživio jednu smjenu - 2005. godine kada se dogodio gotovo isti scenarij. HDZ ge je nakon pobjede na parlamentarnim izborima zamijenio Dragom Petričić, tadašnjom pročelnicom Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra. Gregov je na mjesto predstojnika Ureda državne uprave u Zadru imenovan 2001. godine, no nakon što je Sanaderova vlada zamijenila Račanovu smijenjen je sa svoje dužnosti.

HDZ-u se tada zamjeralo da se ime nove predstojnice Drage Petričić znalo mjesecima unaprijed te da je natječaj tek puka formalnost. No, isto to je HDZ zamjerao SDP-u kada je na rukovodeće dužnosti državnih ustanova u Zadru 2011. postavio svoje i HNS-ove ljude, pa bi se na kraju reklo kako se nakon svakih izbora samo potvrđuje staro pravilo o stranačkoj pripadnosti, kao ipak najvažnijem kriteriju.