Povezao tunu, tartufe i vino

Sedam ili osam puta chef Toshihiro Nakatsuji zvao je Kraljevske vinograde da popriča o vinima, jelima, njihovoj kuhinji i kapacitetima. Telefonski razgovori vodili su se s različitim ljudima, periodički, sve od kraja prošlogodišnjeg Tuna, sushi &wine festivala u Zadru, kada je dogovoren i novi susred u Vinogradima. Nakatsuji je u Japanu kombinirao hrvatske i japanske namirnice i sljubljivao ih s vinima Kraljevskih vinograda, koja su prisutna i na japanskom tržištu. Ono što je iskombinirao predstavio je jučer na druženju u Vinogradima, koje je započelo - traženjem tartufa. Da, dobro ste pročitali. Kujica Rea i njen vlasnik Ivan Matak, jedini licencirani tartufar u Zadarskoj županiji, u polju iznad Petrčana našli su nekoliko reprezentativnih primjerka crnog tartufa.

- Ove mu je godine cijena od 800 do 1000 eura po kilogramu, zbog velike hladnoće koja im šteti, inače je cijena od 400 do 600 eura po kilogramu, kazao je Matak koji preko godine skupi i do 100 kilograma tartufa, a u obiteljskom OPG-u od ovog gomolja radi ulje, med, čololadne praline...

Za prvi slijed chef Nakatsuji osmislio je i realizirao sushi sa zadarskim pršutom i tartufima, za koji je koristio blažu rižu kako se ne bi „sudarala s ostalim jakim okusima na tanjuru. Uz ovaj dalmatinski sushi pio se pošip iz 2015. Uslijedila je tuna s teriyaki umakom i roseom, a potom i panceta od tune s ljutim umakom, potpuni pogodak, u kombinaciji sa crljenkom Kraljevskih vinograda. Za glavno jelo servirana je teletina i janjetina ispod peke s krumpirom i rezancima te umakom od tartufa, za koju je zaslužan kuhar Jure Erlić. Za desert kuhar Ilirije d.d. spremio je mousse od čokolade s tartufima, koji je pratio odličan muškat.

Za dobru atmosferu pobrinula se japanska pjevačica sa stalnom adresom u Berlinu, Mayumi Kamei, koja je izvela jedan latino standard.

- Lani sam probao peku baš ovdje, u Vinogradima, i ona je jedan od razloga mog povratka u Zadar. Kad me pitaju o Hrvatskoj kuhinji, prvo što spomenem je peka, kazao je Nakatsuji, koji je s kolegama pojeo i brzo se zaputio na drugi dan kulinarske radionice u Borikovu hotelu Adriana.

Loše vrijeme i najava kiše rezultirali su odgodom najavljenih subotnjih događanja na Narodnom trgu i Forumu. Gala večera u Arsenalu održat će se prema najavi.