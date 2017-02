Traže se statisti za film i seriju "General"

Otvorena audicija za statiste u igranom filmu i tv seriji "General", redatelja Antuna Vrdoljaka, o životu i ratnom putu junaka Domovinskog rata, generala Ante Gotovine, održava se u Zadru od 7.- 9. veljače. Taj film se uskoro započinje snimati na prostoru Zadarske županije.

U koordinaciji Udruge veterana Vojne policije i sudionika Domovinskog rata Zadarske županije, casting agencija Serena poziva zainteresirane osobe u dobi od 20 do 50 godina da se jave na audiciju. Za potrebe snimanja traži se veći broj muškaraca, ali i žena i djece, te osoba starije životne dobi.

Audicija će se održati u prostorijama Osnovne škole Šime Budinića na Voštarnici u sljedećim terminima, 7. veljače od 17 do 20 sati, 8. veljače od 9 do 19 sati i 9. veljače od 9 do 19 sati.