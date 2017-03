Aktualni gospodarski rast vidi se i u prometu nekretninama

Foto: Vedran SITNICA

Strukovna skupina poslovanja nekretninama ŽK Zadar održala je svoj redoviti sastanak. Kako nam je rekao predsjednik skupine Nikica Begonja, naglasak na sastanku, kojem su nazočili mnogi predstavnici agencija za promet nekretninama, bio je novi zakon o porezu na promet nekretnina.

- Pohvalno je da je porez smanjen s 5 na 4 posto. Međutim, nedostatak je što su ukinute subvencije. Riječ je o ukidanju oslobađanja od određenog udjela u kupnji prve nekretnine. No, čekaju se nove subvencije države koje bi trebale stupiti na snagu u srpnju ili kolovozu. One bi trebale definirati do koje cijene, na koji način će se provoditi plaćanje u razdoblju 4-5 godina udjela u plaćanju kamata na kupnju nekretnina, rekao je Nikica Begonja.

Begonja je nastavio da se aktualni gospodarski rast vidi i u prometu nekretninama. Ekonomska situacija se stabilizira, što kaže Begonja, kod nas dosta ovisi i o političkoj situaciji. U ovom trenutku ona je dosta stabilna, a vanjski čimbenici daju pozitivan rejting.

- Teško je u postotcima iskazati koliko je tržište nekretnina u ovom trenutku oživjelo. No, sigurno je da je oživljavanje počelo i da su počele gradnje. Počeo se izdizati i građevinski sektor, a on je izravno vezan za našu djelatnost. No, uz ostale čimbenike, naš sektor treba raditi na povjerenju kupaca i investicijskih krugova. Mislim da smo sad na dobrom putu jer opća pozitivna klima i nama ide u prilog, rekao je na kraju Nikica Begonja.

Begonja je podnio i izvješće o nedavnom sastanku Udruženja poslovanja nekretninama, održanom u Središnjici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, a nazočnima na sastanku je najavljeno održavanje proljetnoga foruma poslovanja nekretninama.