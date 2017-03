Mještanima Općine Kukljica smanjeno 12 nameta

Foto: Adam VIDAS

Općina Kukljica i Komunalno poduzeće "Sabuša" d.o.o., koje je u stopostotnom vlasništvu Općine, mještanima je u posljednje četiri godine konstantno smanjivalo ili potpuno ukidalo određene namete.

- Jedan od prvih mojih prijedloga u ljeto 2013. godine, a Općinsko vijeće je to i prihvatilo, bio je da vrtić za svu djecu bude besplatan. U isto vrijeme u Kukljici je ukinuta naplata parkinga kao i naknada za održavanje mjesnog groblja. Godinu dana kasnije smanjili smo cijenu vezanu uz legalizaciju s devet na pet kuna po kubiku. Tada je smanjen i komunalni doprinos za novogradnju s 90 na 50 kuna po kubiku, a upola je smanjena i cijena priključaka na vodu i kanalizaciju koji umjesto devet tisuća zajedno, koštaju svega četiri tisuće, kaže načelnik Marin Boško, napominjući i kako je cijena katastarske izmjere od 2015. godine po posjedniku smanjena je s četiri na dvije tisuće kuna. S tom praksom Boško je nastavio i u 2016. godini kada su smanjene cijene najma svih vrsta javnih površina, a samo ugostiteljima ta davanja su umanjena za 30 posto.

- Sukladno novom poreznom zakonu koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine obrtnici i poduzetnici bit će u potpunosti oslobođeni uplata za porez na tvrtku koji je do sada iznosio od 800 do dvije tisuće kuna godišnje, a početkom ove godine zadarska tvrtka "Čistoća" poslala je uplatnice s cijenom odvoza smeća manjim za 12 posto. Smanjena je i cijena vode pa će mještani Kukljice od 1. veljače za potrošeni kubik vode plaćati oko 15 posto nižu cijenu nego do sada, pohvalio se Boško dodajući kako se istovremeno prihodi Općine nisu smanjivali, već su čak i rasli. Posljedično to je otvorilo prostor i za još jednu povoljnost za mještane koji imaju školsku djecu. Posljednje četiri godine Općina, kaže Boško, sufinancira nabavku školskih knjiga za svu djecu u osnovnoj i srednjoj školi, a isto tako redovno isplaćuje i stipendije studentima.

- Kad sam na početku mandata obećao da ću smanjiti mještanima brojne namete mnogi mi nisu vjerovali. Danas, četiri godine kasnije, čak 12 tih nameta je smanjeno, a to ćemo činiti i u buduće. Želimo što više novca ostaviti našim mještanima u kućnim budžetima i na taj način im barem malo olakšati život koji je bez sumnje teži na otoku nego na kopnu, zaključio je Boško kojeg su nacionalni mediji svega godinu dana otkako je sjeo u načelničku fotelju, predstavljali kao pozitivan primjer vođenja općine.