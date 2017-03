Općina Ražanac mora zadarskom Vodovodu platiti 604 tisuće kuna

Foto: Branko BOŽIĆ

Sjednici Općinskog vijeća Ražanca od 12 vijećnika nazočilo je 10, šest iz vladajućeg HSP AS-a te četiri iz oporbenog HDZ-a. Najviše sporenja izazvao je narasli dug od 604 tisuće kuna prema zadarskom Vodovodu koji će se morati podmiriti.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda otvorena je rasprava o prijedlogu zaštite Karinskog i Novigradskog mora te Velebitskog kanala od mogućeg zagađenja. Kako se čulo, gradovi Obrovac i Benkovac te općine Ražanac, Jasenice, Novigrad, Posedarje i Starigrad pokrenuli su inicijativu za zajedničku akciju u realizaciji sustava odvodnje koja bi u suradnji s Hrvatskim vodama bila provedena s posebnom pozornošću kako bi se otklonio svaki rizik od zagađenja. Što se tiče Ražanca ovim projektom odvodnje bit će obuhvaćeno čitavo općinsko područje, a ne kao se bivšim projektom planiralo samo Ražanac, Rtina, Ljubač i Lubački Stanovi. Nositelji projekta bit će zadarska Odvodnja i Hrvatske vode, a proglašen je najvećim projektom koji će se provesti na području Zadarske županije. Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog.

Igralište i vrtić

S obzirom na to da je 22. veljače konačno zaživjela podmjera 7.4. iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, za što je od strane EU fondova osigurano 50 milijuna eura, odlučeno je da se Općina Ražanac kandidira s nekoliko projekata, a jedan od njih bit će i izgradnja školskog sportskog igrališta u Ražancu, čija je polovica, kao što je poznato, upotrebljena za izgradnju dječjeg vrtića.

Kad je riječ o novoizgrađenom dječjem vrtiću, kojeg su žitelji Ražanca i njegove okolice čekali desetljećima, nikako da se situacija smiri. Naime, ovom se prigodom naširoko raspravljalo o međusobnom ugovoru o pravu gradnje, kojeg su potpisali bivši općinski načelnik Dragutin Miočić i bivši ravnatelj Osnovne škole Jurja Barakovića, na ime kojeg je ovih dana uprava škole Općini doznačila novi aneks u kojem se traži da Općina rješava imovinskopravne odnose zemljišnih parcela školskog igrališta i vrtića.

- Da sam ja potpisao 15. lipnja lanjske godine sporni aneks dječji vrtić bi prešao u vlasništvo OŠ Jurja Barakovića što bi zaista bio presedan. O svemu navedenom osobno sam upoznao župana Stipu Zrilića, predsjednika Županijske skupštine Željka Lončara, pročelnika za školstvo Ivana Šimunića i ravnateljicu škole Vesnu Drmić. U narednim danima održat ćemo sastanak s vodstvom škole kako bi se našlo najpovoljnije rješenje. Ja samo mogu potvrditi, ovako ili onako, školsko igralište će biti izgrađeno, pojasnio je načelnik Miletić.

Nepodmirene obveze

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Općine Ražanac i zadarskog Vodovoda izazvao je oprečne stavove. Po onome što je kazao načelnik Miletić Općina Vodovodu trenutačno duguje 604.000 kuna zajedno sa zakonskim kamatama na ime nepodmirenih obaveza za obradu regulatora tlaka postavljenih na vodovodnoj mreži u Rtini prije desetak godina.

- U početku, tj. 2007 godine, iznos se kretao u visini od 300.000 kuna i trebao se naplatiti iz naknade za razvoj tj. iz svih računa za vodu. Međutim, to se nije plaćalo i sad smo došli u situaciju da dugujemo 604.000 kuna, a nije nam poznato zašto bivši saziv općinske vlasti i Vodovod nisu reagirali. Mi od tog duga ne možemo pobjeći jer nam Vodovod može ovršiti račun. No, da se to ne bi ipak dogodilo mi smo Vodovodu ponudili rješenje po kojem se obvezujemo da ćemo platiti, a da nam oni sukladno troškovnicima koji već od ranije postoje, izvedu određene zahvate dopreme pitke vode za potrošače u Ražancu, Jovićima, Ljubačkim Stanovima, Rtini i Radovinu, na što su oni pristali, rekao je načelnik Miletić.

Mario Vigan zapitao je do kada će u Općini Ražanac prestati ispadati razni dužnički kosturi iz ormara.

- Kada smo pomislili da smo isplatili golema dugovanja prema riječkom Geodetskom zavodu, sada nas bombardirate s novim iznenađenjima. Ja za ovo neću podignuti ruku, a vi kolege vijećnici dobro razmislite, kazao je Vigan. Ante Dundović Đuđo (HDZ) je bio za to da se dug plati Vodovodu i da se krene u radove.

- Ostavimo se politikanstva i dajmo šansu onima koji nemaju vodu, ustvrdio je Đuđo. Dopredsjednik vijeća Jure Matak (HSP AS) iznio je prijedlog da se ova odluka prolongira za narednu sjednicu Vijeća te da se u međuvremenu vijećnicima podastru novi troškovnici koje će izraditi Vodovod kako bi se točno vidjelo gdje i što će se raditi. Matakov je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Vijeće je uz 7 glasova za i tri suzdržana donijelo odluku o prodaji 17 općinskih građevinskih parcela koje su "uzurpirali" pojedinci i na njima izgradili određene objekte te imenovalo novo općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. U to povjerenstvo ušli su: Dinko Jović (predsjednik) te članovi Mate Dušević, Vedran Ljubičić i Miljenko Vigan.