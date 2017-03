U Zadarskoj županiji zbog stresa i premorenosti najugroženiji trgovci!

Foto: Zvonko KUCELIN

Po stopi ozljeda na radu, Zadarska županija je negdje u "zlatnoj sredini", a najveći broj ozljeda događa se u sektoru trgovine. Možda je tome razlog što imate i veliki broj trgovačkih centara. To srećom, najčešće nisu teške ozljede. U većini slučajeva je riječ o porezotinama, posjekotinama, nagnječenjima do kojih dolazi zbog stresa i premorenosti što nije ni čudno ako se zna kako ljudi u trgovinama često rade i prekovremeno i vikendima i praznicima i blagdanima. Inače, posljednih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj imamo oko 14 tisuća priznatih ozljeda na radu - rekla je Marina Borić viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Nedostatak sluha za zaštitu na radu

Naime, u HGK - Županijskoj komori Zadar predstavljena je Nacionalna kampanja pod nazivom - STOP ozljedama na radu 2016.-2018. na kojoj je bilo 20-tak sudionika mahom inženjera zaštite na radu i onih koji su zaduženi za brigu oko zaštite na radu, ali i brige za zaštitu okoliša, iz raznih zadarskih manjih i većih tvrtki.

- Cilj ove kampanje je podizanje svijesti o značaju sprječavanja rizika na mjestima rada, potrebi uključivanja zaštite na radu u strateške i operativne planove poslovanja, pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom, izostanaka s rada i s tim povezanih troškova. Učinkovite mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika pridonose rastu produktivnosti, konkurentnosti i očuvanju radne sposobnosti radnika - rekao je pozdravljajući nazočne, direktor zadarske Županijske komore Denis Ikić.

Marina Borić održala je prezentaciju te pojasnila kako je ova kampanja i pokrenuta zbog nedostatka sluha za zaštitu na radu, a za svoj rad odgovorni su izravno Vladi RH. Riječ je o tri službe u Zavodu koje ukupno broji 16 zaposlenih.

- Imamo odličnu suradnju sa svim relevantnim međunarodnim institucijama, a trenutačno radimo na informatizaciji sustava. Želimo utjecati na svijest poslodavaca kako bi radnike doista konačno počeli tretirati kao - ljude. Često, nesreće se događaju i zbog toga što radnici nisu dobro i do kraja osposobljeni i educirani za poslove koje obavljaju, osobito kada je riječ o strojevima, a nemaju ni osnovna znanja u pružanju prve pomoći ukoliko dođe do nesreće na radu. Najčešći uzrok stradavanja je - ljudski faktor. Ipak, prema statistici s kojom raspolažemo, broj ozljeda na radu kod nas je ipak, u padu. No, ovdje moramo razlikovati broj prijavljenih, od broja priznatih ozljeda na radu - pojasnila je Marina Borić.

Prema tim podacima u Republici Hrvatskoj na prvom je mjestu nažalost, Osječko-Baranjska županija, a radnici najčešće stradavaju u vodoopskrbi.

Najrizičnija - opskrba vodom?!

- Prema ovim podacima izgleda da je u RH najrizičnija djelatnost - opskrba vodom. No, za sada još uvijek nam nije jasno, što se zapravo tu dogodilo. Jer bi, naime, bilo puno logičnije i realnije da je u pitanju prerađivačka industrija. Ali, na tome radimo i vjerujemo da ćemo vrlo skoro kada prikupimo sve podatke i završimo istraživanja, imati i jasan odgovor - što se tu dogodilo - naglasila je Borić.

Još se moglo čuti kako Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve prati, pa je tako prema njihovim saznanjima, najveći broj smrtnih slučajeva na radu u sektoru građevinarstva. No, kako je dodala Borić, posljednje vrijeme se i takve vrste tragedija, srećom, smanjuju jer su sve češće kontrole Inspekcije rada, te se samim tim i smanjio broj radnika na crno. U svakom slučaju u tom se segmenutu Hrvatska može pohvaliti da je ispod prosjeka EU-a.

Zadarska Županijska komora izrazila je želju za nastavkom suradnje gdje bi se predstavili statistički podaci o ozljedama na radu i za prošlu godinu te bi voljeli organizirati i radionicu o izradi procjene rizika za sve zainteresirane.

- U zaštiti na radu uvijek treba težiti primjeni mjera na višoj razini od onih utvrđenih propisima. Boljom djelotvornošću i učinkovitošću moguće je povećati razinu mjera zaštite na radu čime se ostvaruju pozitivni učinci i održive koristi - jedan je od zaključaka predstavljene Nacionalne kampanje - STOP ozljedama na radu 2016.-2018.