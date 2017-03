Za obnovu ribogojilišta u Donjem Srbu tražit će se europski novac

Foto: A. SITNICA

U ribogojilištu za uzgoj pastrva tvrtke Ribarstvo u Donjem Srbu u ličkom dijelu Zadarske županije još se čeka da popusti zima kako bi se krenulo s prvim velikim zahvatom od osnivanja ovog ribogojilišta, obnovom ribnjaka.

Vlasnik tvrtke i jedan od trenutačno samo dvojice zaposlenika Marko Malenica kaže kako je obnova ribnjaka prva od njegova utemeljenja davne 1983. godine.

- Nije to neka velika investicija, ali ipak će prijeći 100 tisuća kuna. Još nismo izgubili nadu da bi dio novca mogli dobiti iz EU fonda, a projekt ćemo aplicirati na mjeru koja će se se uskoro raspisati. Nažalost, problem nam je što za ovaj dio općine Gračac ne postoje zemljišne knjige, koje su izgorjele u Domovinskom ratu. Mi jesmo vlasnici, ali je to uvedeno samo u katastru. Kada se, pak, aplicira za EU projekte, po pitanju papira prilično su strogi, podsjeća Malenica, koji je i ovom prigodom izrazio nezadovoljstvo radom Ministarstva pravosuđa, koje je baš zbog ovoga problema tužio još prije 13 godina, no slučaj do danas još nije dospio na sud.

- Ako i ne dobijemo europski novac, u obnovu ćemo krenuti vlastitim novcem. Držim kako to ima smisla. Ipak mi godišnje proizvedemo oko 100 tona različitih ribljih frakcija, od mlađi, ikre do pastrva prodajne veličine. Proizvodimo dvije vrste pastrve, kalifornijsku i domaću, potočnu, a količina varira ovisno o tome koliko određene godine ima vode u rijeci Uni. Tada i broj zaposlenih poraste na četiri, pet ljudi. Cjelokupnu količinu bez problema uspijevamo plasirati i to isključivo na domaće tržište. Uglavnom je otkupljuju preprodavači ribe, a u manjem dijelu trgovački lanci, priča vlasnik ribogojilišta koji je s ovim poslom iz rodnoga drniškoga kraja krenuo još 1995. godine, odmah iza osloboditeljske operacije Oluja, što je, priznaje Malenica, bilo pomalo avanturistički.